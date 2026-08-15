Σπάνια φωτό του Μπρους Γουίλις στις γαμήλιες εκδηλώσεις της κόρης του Ταλούλα - Το τρυφερό στιγμιότυπο - iefimerida.gr

Η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ταλούλα, παντρεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, κι όλοι αναρωτιόντουσαν εάν ο διάσημος ηθοποιός έδωσε το «παρών».



Η Ταλούλα ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον μουσικό Τζάστιν Άσι σε μια ιδιωτική τελετή στο Σαν Βάλεΐ του Αϊντάχο, το Σάββατο 8 Αυγούστου. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social οι φίλοι του ζευγαριού, μπορούσε να δει κανείς την περήφανη μητέρα, Ντέμι Μουρ, αλλά και τις αδερφές της νύφης, οι οποίες ήταν παράνυμφες. Πουθενά όμως, ο Μπρους Γουίλις, με αποτέλεσμα πολλοί να αναρωτιούνται εάν παρέστη στο γάμο και στις γαμήλιες εκδηλώσεις ή όχι δεδομένης της ασθένειάς του.



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Την απάντηση έδωσε το περιοδικό Vogue, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες από το γαμήλιο Σαββατοκύριακο και μεταξύ αυτών, υπάρχει μία που δείχνει τον Μπρους Γουίλις με το νιόπαντρο ζευγάρι.



H Ταλούλα Γουίλις και ο σύζυγός της Τζάστιν Άσι

Το τρυφερό στιγμιότυπο του Μπρους Γουίλις με την κόρη του και τον γαμπρό του

Συγκεκριμένα, σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που δημοσίευσε η Vogue την Παρασκευή, ο διάσημος ηθοποιός εικονίζεται να έχει περασμένο το χέρι του γύρω από την κόρη του Ταλούλα, η οποία έχει ακουμπήσει τρυφερά στον ώμο του. Ο 71χρονος ηθοποιός φαίνεται να χαμογελά, ενώ ο γαμπρός του κρατά το αριστερό χέρι.

Ο Μπρους Γουίλις φορά καπέλο fedora και κοντομάνικο πουκάμισο με κουμπιά, ενώ η 32χρονη Ταλούλα φορά ένα απλό λευκό βαμβακερό φόρεμα Alaïa, ένα από τα αρκετά εντυπωσιακά σύνολα που φόρεσε τελικά ολόκληρο το εορταστικό Σαββατοκύριακο. Ο Άσι επέλεξε ένα χαλαρό κοστούμι με μια μικρή ανθοδέσμη στο πέτο, ενώ η νύφη κρατά ένα μπουκέτο που έμοιαζε να αποτελείται από αγριολούλουδα.



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Στο σπίτι της οικογένειας ο γάμος, με νυφικό Balenciaga η Ταλούλα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ταλούλα και ο Άσι παντρεύτηκαν στον κήπο του σπιτιού της διάσημης οικογένειας στο Χέιλι του Αϊντάχο. Για την γαμήλια τελετή, η νύφη φόρεσε μια custom μεταξωτή σατέν δημιουργία του οίκου Balenciaga, με ουρά σε ντραπέ γραμμή και εντυπωσιακό φιόγκο στο πίσω μέρος, σχεδιασμένη από τον Pierpaolo Piccioli. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα κομψό πέπλο μέχρι το πάτωμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νύφη επέλεξε να μην ακολουθήσει την παραδοσιακή πορεία προς τον γαμπρό. Αντί γι’ αυτό, ο στιλίστας Brad Goreski τη συνόδευσε από το υπνοδωμάτιο της μητέρας της, όπου ετοιμαζόταν για την τελετή, μέχρι τη γέφυρα του κτήματος. Από εκεί, περπάτησε μόνη της για να συναντήσει τον μέλλοντα σύζυγό της και να ανταλλάξουν τους γαμήλιους όρκους τους.

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Οι αδερφές της νύφης, Σκάουτ και Ράμερ

Οι αδελφές της Η 35χρονη Σκάουτ και η 37χρονη Ράμερ ήταν παράνυμφοι, φορώντας ασορτί στράπλες φορέματα σε μια καλοκαιρινή απόχρωση του θαλασσί-πράσινου.

«Είμαι κατακλυσμένη από ευγνωμοσύνη και χαρά καθώς ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο», δήλωσε για τον γάμο. «Ο γάμος ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ».