Η σπάνια Ferrari του Έρικ Κλάπτον που «έτρεχε πιο γρήγορα και από αεροπλάνο» βγαίνει σε δημοπρασία - iefimerida.gr

Μια εξαιρετικά σπάνια Ferrari 275 GTB/4 του 1966, η οποία στο παρελθόν ανήκε στον θρυλικό Βρετανό ροκ μουσικό Έρικ Κλάπτον, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία .

Η συγκεκριμένη Ferrari δεν ξεχωρίζει μόνο λόγω της σύνδεσής της με τον διάσημο κιθαρίστα, συνθέτη και τραγουδιστή, αλλά και χάρη στη συναρπαστική διαδρομή που έχει διαγράψει. Πριν ενταχθεί στη συλλογή του Κλάπτον το 2002, είχε ήδη αποκτήσει τη δική της ιστορία στην Κένυα, όπου συμμετείχε σε αγωνιστικές διοργανώσεις.

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Ένα από τα πιο σπάνια μοντέλα της Ferrari

Το μοντέλο αποτελεί ένα από τα μόλις 31 αυτοκίνητα με δεξιοτίμονο τιμόνι που παρήγαγε η Ferrari, στοιχείο που αυξάνει σημαντικά τη συλλεκτική του αξία. Παράλληλα, η γνωστή αγάπη του Έρικ Κλάπτον για τη Ferrari προσδίδει στο όχημα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέει την ιστορία της αυτοκίνησης με τον κόσμο της ροκ μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του από τον μουσικό, το αυτοκίνητο αποκαταστάθηκε πλήρως, ενώ κάτω από το καπό του βρίσκεται ένας V12 κινητήρας 3,3 λίτρων, απόδοσης 300 ίππων.

Από το Λονδίνο στην Κένυα λόγω λάθους

Η ιστορία του ξεκινά στο Λονδίνο, όπου παραγγέλθηκε στις 4 Ιουλίου 1966 από τον επιχειρηματία Ρόμπιν Χούρι. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η ομάδα κλασικών αυτοκινήτων της Fiskens, η οποία έχει αναλάβει σήμερα την πώλησή του, ο Χούρι δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Κένυα και είχε ενημερώσει τον επίσημο αντιπρόσωπο της Ferrari στη Βρετανία, Maranello Concessionaires, ότι σκόπευε να διατηρήσει το αυτοκίνητο στο Ηνωμένο Βασίλειο για έξι μήνες πριν το μεταφέρει στην Αφρική.

Ωστόσο, εξαιτίας ενός λάθους στην επικοινωνία, το εργοστάσιο έστειλε το όχημα απευθείας στο λιμάνι της Μομπάσα. Αν και ο Χούρι φέρεται να αντέδρασε έντονα στο σφάλμα, τελικά αποφάσισε να κρατήσει τη Ferrari στην Κένυα και να τη χρησιμοποιήσει σε ερασιτεχνικούς αγώνες που διοργάνωνε η East African Motor Sports Club.

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Δύο χρόνια αργότερα, την πούλησε στον συνέταιρό του, Μπράιαν Λις.

Το στοίχημα με αεροπλάνο που έμεινε στην ιστορία

Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη ιστορία του αυτοκινήτου, ο Λις είχε στοιχηματίσει με τον πιλότο ενός δικινητήριου αεροσκάφους Douglas DC-3 ότι η Ferrari του θα μπορούσε να διανύσει τα περίπου 480 χιλιόμετρα της διαδρομής Ναϊρόμπι–Μομπάσα ταχύτερα από το αεροπλάνο.

Όπως αναφέρεται, το αυτοκίνητο επικράτησε, επιτυγχάνοντας μέση ταχύτητα άνω των 130 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Η επιστροφή στη Βρετανία και η αγορά από τον Κλάπτον

Το 1970 η Ferrari επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν χρόνο αργότερα αγοράστηκε από τον γνωστό εικονογράφο αυτοκινήτων Τζέιμς Άλινγκτον, ο οποίος την κράτησε στην κατοχή του για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Το 2002 πέρασε στη συλλογή του Έρικ Κλάπτον, αποτελώντας ένα ακόμη ξεχωριστό κομμάτι της γνωστής αγάπης του μουσικού για τα ιταλικά supercars, πριν πωληθεί εκ νέου το 2005.