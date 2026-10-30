Σπάνια δημόσια εμφάνιση του υιοθετημένου γιου της Νικόλ Κίντμαν και του Τομ Κρουζ -Πού ζει και τι κάνει σήμερα - iefimerida.gr

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, έκανε ο υιοθετημένος γιος του Τομ Κρουζ και της Νικόλ Κίντμαν, Κόνορ.



Ο Κόνορ, τον οποίο υιοθέτησαν οι δύο σταρ του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια του 11ετούς γάμου τους, φαίνεται πως απόλαυσε έναν αγώνα του World Series, και συγκεκριμένα, εθεάθη με φίλους του στον αγώνα ανάμεσα στους Tampa Bay Rays και τους Milwaukee Brewers στη Φλόριντα. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Κόνορ έγραψε: «Πρέπει να πιστεύεις!».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κόνορ Κρουζ (δεύτερος από αριστερά) με φίλους του σε αγώνα

Παρότι οι διάσημοι γονείς του είναι γνωστοί για τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις τους, ο Κόνορ ακολουθεί έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής στη Φλόριντα και σπάνια δημοσιεύει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τελευταία του ανάρτηση στο Instagram είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2025.

Η τελευταία ανάρτηση του Κόνορ από το 2025

Εκτός από τον Κόνορ, ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν είχαν υιοθετήσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους και την Μπέλα, η οποία σήμερα είναι 33 ετών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση της Νικόλ Κίντμαν με τα δύο υιοθετημένα παιδιά της είναι τεταμένη και δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί της από το 2007.



Ο Τομ Κρουζ με τα δύο υιοθετημένα παιδιά του σε μικρότερη ηλικία

Πού ζει σήμερα ο Κόνορ Κρουζ

Μετά το διαζύγιό τους μάλιστα, το 2001, ο Κόνορ επέλεξε να ζήσει με τον πατέρα του, Τομ Κρουζ. Τόσο αυτός, όσο και η αδερφή του μεγάλωσαν στην αμφιλεγόμενη Εκκλησία της Σαϊεντολογίας και ο Κόνορ ζει πλέον στο Κλιαργουότερ της Φλόριντα, σε μια κατοικία που βρίσκεται εντός κοινότητας της Σαϊεντολογίας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια πηγή είχε δηλώσει παλαιότερα στο περιοδικό People ότι ο Κόνορ ζει μια «απλή» ζωή, λέγοντας: «Μένει στο δικό του σπίτι, σε μια κοινότητα Σαϊεντολόγων. Η ζωή του περιστρέφεται γύρω από το ψάρεμα σε βαθιά νερά. Έχει πολλούς φίλους και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγαπητός».



Ο Κόνορ φαίνεται πως έχει μεγάλο πάθος για το ψάρεμα σε βαθιά νερά και συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram, στις οποίες ποζάρει περήφανος πάνω σε σκάφη, κρατώντας τα ψάρια που έπιασε εκείνη την ημέρα.

Η αγάπη για το ψάρεμα

Το 2016, ο Κόνορ είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι, όταν μεγάλωνε, πήγαινε συχνά για ψάρεμα με τους γονείς του. «Είχα την ευλογία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο από μικρό παιδί και τώρα ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο για τη δουλειά μου», είχε πει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στα υπόλοιπα χόμπι του Κόνορ είναι και το γκολφ. Σύμφωνα με το προφίλ του στο Instagram, φαίνεται να απολαμβάνει τις εξορμήσεις στο γήπεδο μαζί με τους φίλους του.