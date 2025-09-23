Σπάνια εμφάνιση του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο reunion της σειράς «Dawson’s Creek» - Μέσω βίντεο, αγνώριστος - iefimerida.gr

Μια σπάνια επανένωση έκανε το καστ της δημοφιλούς σειράς «Dawson’s Creek», 22χρόνια μετά, ωστόσο, ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ να απουσιάζει λόγω της μάχης του με τον καρκίνο.



Η Κέιτι Χολμς, ο Τζόσουα Τζάκσον και η Μισέλ Γουίλιαμς ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Θέατρο Ρίτσαρντ Ρότζερς τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου για μια ζωντανή ανάγνωση του πιλοτικού επεισοδίου της σειράς προς όφελος του οργανισμού F Cancer. Μαζί τους ήταν επίσης οι Μαίρη Μπεθ Πέιλ, Τζον Γουέσλεϊ Σιπ, Μαίρη Μάργκαρετ Χιουμς, Νίνα Ρεπέτα, Κερ Σμιθ, Μέρεντι Μονρόε και Μπίζι Φίλιπς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To βίντεο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: «Ανυπομονούσα γι' αυτή τη βραδιά εδώ και μήνες»

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ όμως, αν και δεν μπόρεσε να παραστεί αυτοπροσώπως, εμφανίστηκε μέσω ενός προηχογραφημένου βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή. Στο βίντεο αυτό, ο 48χρονος ηθοποιός ευχαρίστησε τους θαυμαστές που αγόρασαν εισιτήρια για την εκδήλωση και παρουσίασε τον Λιν Μανουέλ Μιράντα ως αντικαταστάτη του.



«Ανυπομονούσα γι’ αυτή τη βραδιά μήνες και μήνες, από τότε που ο άγγελός μου, η Μισέλ Γουίλιαμς, είπε ότι το ετοίμαζε» ξεκίνησε λέγοντας ο Βαν Ντερ Μπικ, σύμφωνα με το περιοδικό People. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είμαι εκεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα δω τους συμπρωταγωνιστές μου, το υπέροχο καστ, από κοντά».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε: «Και απλά θέλω να σταθώ σε εκείνη τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε έναν άνθρωπο μέσα στο θέατρο που είναι εδώ απόψε. Από το καστ, το συνεργείο, όλους όσοι κάνουν κάτι και υπήρξαν τόσο γενναιόδωροι, και ειδικά τον καθένα από εσάς – είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε». Στη συνέχεια παρουσίασε τον αντικαταστάτη του για την εκδήλωση, τον Μιράντα, για τον οποίο αστειεύτηκε ότι τα παιδιά του θα τον θεωρούσαν «αναβάθμιση».



Ο λόγος της απουσίας του

Σε ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή, ο 48χρονος ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που δεν θα μπορούσε να παραστεί στην εκδήλωση.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με μια αφίσα της εκδήλωσης, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ εξήγησε ότι «δύο ιοί στομάχου συνωμότησαν για να με καθηλώσουν και να με κρατήσουν μακριά, στη χειρότερη δυνατή στιγμή». «Παρά τις προσπάθειές μου δεν θα μπορέσω να είμαι εκεί. Δεν θα μπορέσω να σταθώ σε εκείνη τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε ψυχή μέσα στο θέατρο που ήρθε για μένα, και ενάντια στον καρκίνο, τη στιγμή που το χρειαζόμουν περισσότερο».



Ωστόσο, η σύζυγός του Κίμπερλι και τα έξι τους παιδιά παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για να τον στηρίξουν. Μάλιστα, δύο από τα παιδιά τους ανέβηκαν στη σκηνή για να τραγουδήσουν το εμβληματικό κομμάτι της σειράς: «I Don’t Wanna Wait» της Paula Cole.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μάχη του Βαν Ντερ Μπικ με τον καρκίνο

Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο του 2024, ο Βαν Ντερ Μπικ είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου. Εκείνη την εποχή, ο ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «αντιμετωπίζει ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και έχει λάβει μέτρα για την επίλυσή της με την υποστήριξη των αγαπημένων του προσώπων».



Λίγο καιρό αργότερα, σε συνέντευξή του στο Today, έδωσε μια ενημέρωση για τη μάχη του με τον καρκίνο, εξηγώντας ότι έχει κάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, όπως η εστίαση σε μια πιο υγιεινή διατροφή και η γιόγκα. «Η ομορφιά του να παίρνω τα πράγματα λίγο πιο αργά και να δίνω προτεραιότητα στην ξεκούραση και να την αφήνω πραγματικά να είναι η δουλειά μου, είμαι απλώς στο ταξίδι» είπε προσθέτοντας: «Είναι μια διαδικασία. Πιθανότατα θα είναι μια διαδικασία για το υπόλοιπο της ζωής μου».