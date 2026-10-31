Σπάνια εμφάνιση του 23χρονου γιου του Κόλιν Φάρελ -Πάσχει από το Σύνδρομο Angelman [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο γιος του Κόλιν Φάρελ, Τζέιμς, έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο τρέιλερ του επερχόμενου ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch».

Ο βραβευμένος ηθοποιός, 50 ετών, εμφανίζεται να μοιράζεται μια συγκινητική στιγμή με τον πρωτότοκο γιο του, εν μέσω της μάχης που δίνει ο 23χρονος με μια σπάνια νευρολογική πάθηση, το σύνδρομο Angelman.

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Σε ένα σύντομο τρέιλερ που κυκλοφόρησε το HBO, ο Φάρελ κάθεται για μια συνέντευξη και, σε κάποιο σημείο, σταματά για να αγκαλιάσει τον γιο του, κρατώντας τον τρυφερά στην αγκαλιά του για αρκετή ώρα.

Ο Τζέιμς διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρογενετική διαταραχή όταν ήταν ακόμη πολύ μικρός.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, το σύνδρομο Angelman μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα και να οδηγήσει σε καθυστέρηση της ανάπτυξης, δυσκολίες στην ομιλία, προβλήματα στην ισορροπία και την κίνηση, νοητική αναπηρία και επιληπτικές κρίσεις.

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Ο Ιρλανδός ηθοποιός έχει άλλον έναν γιο, 17 ετών, τον Χένρι, από παλαιότερη σχέση του με την Alicja Bachleda-Curus, με την οποία συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «Ondine».