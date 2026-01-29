Σπάνια εμφάνιση του γιου της Αντζελίνας Τζολί, Παξ -Με εμφανείς τις ουλές από το περσινό του ατύχημα - iefimerida.gr

Μια σπάνια εμφάνιση έκανε ο γιος της Αντζελίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Παξ Τιέν Τζολί Πιτ.



Ο 22χρονος βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance και πόζαρε με τον σκηνοθέτη Γκάρετ Πάτεν και τον παραγωγό Φερνάντο Φέρο στην προβολή της ταινίας «Self Custoday», την Παρασκευή.



Φορώντας ένα κόκκινο καρό overshirt για την περίσταση, ο Παξ εθεάθη να συνομιλεί με τους συντελεστές της δραματικής ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντριαν Γκρενιέρ, πριν πάει σε πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ στο Παρκ Σίτι της Γιούτα.

Ο Παξ Τζολί Πιτ με τον σκηνοθέτη Γκάρετ Πάτεν

Οι ουλές του Παξ έναν χρόνο μετά το τρομακτικό του ατύχημα

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τον Παξ, μπορεί να διακρίνει κανείς τις ουλές στο πρόσωπό του και τα κόκκινα σημάδια στο μέτωπο και κάτω από το φρύδι από το ατύχημά του με το ηλεκτρικό του ποδήλατο, όταν τράκαρε με ένα αυτοκίνητο τον Ιούλιο του 2024.

O Παξ Τζολί Πιτ με τον σκηνοθέτη Γκάρετ Πάτεν και τον παραγωγό Φερνάντο Φέρο

Όσο για την εμφάνισή του αυτή, ο Παξ μπορεί να μην εργάστηκε στη συγκεκριμένη ταινία, αλλά, σύμφωνα με το TMZ, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τον Φέρο και τον Πάτεν στο μέλλον.

Ο Παξ έχει ήδη εργαστεί ως βοηθός στην ταινία της μητέρας του, Maria, και ήταν φωτογράφος στο project της, First They Killed My Father.