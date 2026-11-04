Σωτήρης Τσαφούλιας: «Όταν έπαιζε το "Έτερος Εγώ", με είχε πάρει τηλέφωνο η Νικολούλη» -Πώς γυρίστηκε η τελευταία σκηνή του «Ριφιφί» - iefimerida.gr

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε σήμερα ο Σωτήρης Τσαφούλιας, μιλώντας για την προσωπική του ζωή, για την πολιτική σκηνή της χώρας αλλά και για τη δουλειά του.

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» ο γνωστός σκηνοθέτης -εκτ'ος των άλλων- αποκάλυψε ότι στο παρελθόν τού είχε τηλεφωνήσει η Αγγελική Νικολούλη για την ταινία «Έτερος Εγώ», καθώς μία υπόθεση που ερευνούσε στο «Φως στο Τούνελ» είχε πολλά κοινά με την ταινία.

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Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μάλιστα, είχε κληθεί να δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, ενώ αποφάσισε να αποσύρει προσωρινά την ταινία από τις αίθουσες για να μην παρεμποδιστούν οι έρευνες της Αστυνομίας.

«Υπήρχε τότε ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε απόπειρες δολοφονίας εναντίον οδηγών ταξί. Είχε τραυματίσει έναν και νομίζω είχε σκοτώσει τον δεύτερο. Σε μια εκπομπή της φίλης μου, της Αγγελικής Νικολούλη, στο τέλος της εκπομπής συνδύασε την ταινία μου, που παιζόταν τότε στους κινηματογράφους, με το περιστατικό. Εγώ δεν την ήξερα τότε την Αγγελική. Απλά πήρα τον Alpha, πανικόβλητος και θυμωμένος ότι πρώτα απ’ όλα δίνετε spoiler… Και, δεύτερον, από πού κι ως πού; Και με παίρνει η ίδια τηλέφωνο και μου λέει: "Δεν είναι τυχαία η σύνδεση. Αφήνει μηνύματα, παρόμοια με την ταινία, στο Facebook"», περιέγραψε την επικοινωνία ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Με φωνάξανε σε μια κατάθεση μετά, γιατί ήταν ένας σε ένα Q&A και είχε κάνει μια περίεργη ερώτηση και πίστευαν ότι ήταν αυτός, να δώσω μια περιγραφή. Και όταν αυτό το πράγμα βγήκε, πετάχτηκαν ένα, δύο, τρεις εξυπνάκηδες που έσπευσαν να προδιαγράψουν ότι όλο αυτό εγώ το κάνω για διαφήμιση και για να ανέβει η ταινία. Οπότε, μετά, την απέσυρα», δήλωσε ο γνωστός σκηνοθέτης.

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Η τελευταία σκηνή του «Ριφιφί» -«Η Ευαγγελία έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά μου»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε διαίτερα συγκινημένος για την τελευταία σκηνή της σειράς «Ριφιφί» που αγαπήθηκε φέτος από το κοινό, περιγράφοντας όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες.

«Η τελευταία σκηνή ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στη ζωή μου. Σε όλο το έργο, η ηρωίδα -η «Όλγα»- παραγγέλνει μια πάστα, τρώει μια κουταλιά, την πληρώνει και φεύγει. Στο τέλος βλέπουμε τι σημαίνει αυτό και γιατί τρώει όλη την πάστα λαίμαργα, ενώ κλαίει», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

Όπως περιέγραψε ο σκηνοθέτης, η σκηνή γυρίστηκε μόνο με μία λήψη, με όλο το συνεργείο να κλαίει.

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«Όταν τελείωσε, σηκώθηκα, μπήκα στο καφενείο, γονάτισα μπροστά της, την είπα ότι δεν χρειάστηκε ούτε ένα cut και τότε ξέσπασε (η Ευαγγελία Μουμούρη) σε λυγμούς, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, έκλαιγε στην αγκαλιά μου», δήλωσε φορτισμένος συναισθηματικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.