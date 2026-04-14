Πότε το σώμα σας δείχνει ότι χρειάζεται αποτοξίνωση μετά τις πασχαλινές γιορτές - iefimerida.gr

Μετά το Πάσχα, ο οργανισμός συχνά επιβαρύνεται, λόγω της γενικότερης αλλαγής στον ρυθμό της καθημερινότητας.

Πιο βαριά φαγητά, αυξημένη κατανάλωση γλυκών και κρέατος, λιγότερη κίνηση και ακανόνιστος ύπνος δημιουργούν ένα περιβάλλον που επιβραδύνει την πέψη και αυξάνει το αίσθημα κόπωσης. Το “detox” εδώ δεν σημαίνει αποτοξίνωση με τη στενή ιατρική έννοια, αλλά επιστροφή σε μια πιο ελαφριά και λειτουργική καθημερινότητα για το σώμα.

Ο όρος detox συχνά παρερμηνεύεται ως αυστηρή δίαιτα ή γρήγορη “κάθαρση”. Στην πραγματικότητα, το σώμα ήδη διαθέτει μηχανισμούς αποτοξίνωσης μέσω του ήπατος, των νεφρών και του εντέρου. Αυτό που χρειάζεται μετά το Πάσχα είναι υποστήριξη αυτών των λειτουργιών με πιο απλές επιλογές: επαρκή ενυδάτωση, αύξηση φυτικών ινών, μείωση επεξεργασμένων τροφών και επαναφορά σταθερού ρυθμού ύπνου και γευμάτων. Πρόκειται περισσότερο για επανεκκίνηση παρά για περιορισμό.

