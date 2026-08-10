Σοκάρει ο Μπραντ Πιτ: «Μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση» - iefimerida.gr

Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει για μια σκοτεινή περίοδο της ζωής του υπό το βάρος των οικογενειακών προβλημάτων και τον επεισοδιακό χωρισμό με την Αντζελίνα Τζολί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μπραντ Πιτ περιέγραψε μια περίοδο αφόρητου ψυχικού πόνου, όπου η σκέψη μιας σφαίρας στο κεφάλι του φάνταζε ως ανακούφιση, παρόλο που ξεκαθάρισε πως δεν είχε ποτέ αυτοκτονικές τάσεις, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του αισιόδοξο.

Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε να κατανοήσει την αυτοκτονία όχι ως μια απλή πράξη, αλλά ως μια απεγνωσμένη αναζήτηση για ανακούφιση από τον πόνο, ως μια διέξοδο από το ψυχολογικό αδιέξοδο που βίωνε εκείνη τη στιγμή.

Το ισχυρό του ένστικτο επιβίωσης ενεργοποιήθηκε αμέσως και τον βοήθησε να ξεπεράσει την κρίση. Όταν ρωτήθηκε για την αιτία των προβλημάτων του, απέφυγε να επεκταθεί, αναφέροντας απλώς ότι αφορούσαν «οικογενειακά ζητήματα».

Η εξομολόγησή του έρχεται σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων με τα παιδιά του. Μετά το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί, τέσσερα από τα έξι παιδιά τους έχουν κινηθεί νομικά για να αφαιρέσουν το επώνυμό του.

Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ περιέγραψε στο περιοδικό Esquire μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, κατά την οποία κατάλαβε για πρώτη φορά πώς ο αβάσταχτος ψυχικός πόνος μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε ακραίες σκέψεις.

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Αν και ξεκαθάρισε πως δεν είχε ποτέ αυτοκτονικές τάσεις -χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «εκ φύσεως αισιόδοξο»-, περιέγραψε με σοκαριστική ειλικρίνεια την αίσθηση του αδιεξόδου.

Μπραντ Πιτ: «Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός»

«Απλώς, δεν μπορούσα να δω διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός... Μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πως η εμπειρία αυτή τον έκανε να αντιληφθεί την αυτοκτονία όχι ως πράξη αλλά ως απεγνωσμένη αναζήτηση ανακούφισης: «Και σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”, καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι, απλώς, η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο».

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Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το ισχυρό ένστικτο επιβίωσης που διαθέτει ενεργοποιήθηκε αμέσως, βοηθώντας τον να ξεπεράσει την κρίση. «Άκου: Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα» είπε, σημειώνοντας πως μιλά ένας άνθρωπος που «κέρδισε το λαχείο». Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η δύσκολη περίοδος αφορούσε «στα παιδιά», ο Πιτ επέλεξε να μην επεκταθεί, απαντώντας: «Οικογενειακά ζητήματα. Ας το αφήσουμε εκεί».

Το «αγκάθι» των οικογενειακών σχέσεων

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται στη δημοσιότητα, ενώ οι σχέσεις του με τα παιδιά που απέκτησε με την Αντζελίνα Τζολί παραμένουν τεταμένες.

Μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό τους, που οριστικοποιήθηκε το 2024, τέσσερα από τα έξι παιδιά τους έχουν κινηθεί νομικά για την αφαίρεση του επωνύμου «Πιτ», με το αίτημα της κόρης τους, Σιλό, να γίνεται δεκτό το καλοκαίρι του 2024.

Ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ αποφεύγει να σχολιάσει δημόσια τις κινήσεις των παιδιών του, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

