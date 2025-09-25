Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Αυτή δεν είναι το παιδί μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε νέο ξέσπασμα προχώρησε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, της πρώην ηθοποιού που αποφάσισε να εγκαταλείψει τα εγκόσμια για να γίνει μοναχή.

Η Ναταλία Λιονάκη, που κάποτε γοήτευε το κοινό με τις ερμηνείες της, έχει επιλέξει από το 2009 έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο στη ζωή της, με την ίδια να ζει στην Κένυα, ως μοναχή, φέροντας πλέον το όνομα Φεβρωνία.

Σε συνέχεια των δηλώσεων που έκανε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, η μητέρα της πρώην ηθοποιού μίλησε εκ νέου στο «Πρωινό» και εξέφρασε τον θυμό της για τις επιλογές της κόρης της, με την ίδια να αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι «το μεγαλύτερο χαστούκι της ζωής, είναι αυτό της αχαριστίας».

«Δεν μου λείπει το παιδί μου. Αυτή που είναι εκεί, δεν είναι το παιδί μου», τόνισε η Τζένη Λιονάκη, με τα λόγια της να σοκάρουν.

Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: Όταν το παιδί σου πεθαίνει, έχεις έναν τάφο και κλαις -Εγώ πού να πάω;

«Δεν φεύγει ο θυμός με τίποτα. Θα πεθάνω με αυτόν τον θυμό. Και όχι μόνο θα τον έχω μέσα μου, αλλά τον εκφράζω κιόλας. Αλλά το μεγαλύτερο χαστούκι στη ζωής σου, είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Και όταν έχεις δώσει τα πάντα, και όταν έχεις μείνει σε έναν γάμο για αυτό το παιδί, για να μη στενοχωρηθεί, και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου έχει πει κουβέντα...», ανέφερε αρχικά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.

«Εδώ της έλεγα “παιδί μου, γιατί φοράς μαύρα; Θα γίνεις καλόγρια;”, και μου έλεγε “μην ακούς βλακείες. Δεν υπάρχει περίπτωση”. Μου έλεγε ψέματα. Υποτίθεται κάποια που πάει να γίνει καλόγρια, είναι παιδί του Θεού. Το παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα. Άρα, αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού», συνέχισε η Τζένη Λιονάκη.

«Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να βοηθάς φτωχούς, να πας σε αρρώστους, σε γηροκομεία. Αυτά που της είπα και εγώ. “Σε σπούδασα, σε έκανα, είσαι στον δρόμο του Θεού. Θες να είσαι στον δρόμο του Θεού; Ναι. Θα βγάζεις εκατό, θα κρατάς το ένα και τα 99 στον συνάνθρωπό σου”. Τι κάνουν στα μοναστήρια δηλαδή; Για πείτε μου. Πάει, λέει, τώρα και διδάσκει. Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφεία να πάει να διδάξει; Δεν υπάρχουν χήρες με ορφανά που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους; Γιατί η Ναταλία είναι φιλόλογος γλωσσολόγος. Και αγγλικά, και γαλλικά, και γερμανικά. Και αυτά, δεν της τα έδωσε το μοναστήρι. Τα πλήρωνα εγώ κάθε μήνα. Εγώ, προσωπικά εγώ», τόνισε η μητέρα της πρώην ηθοποιού.

«Δεν μου λείπει το παιδί μου. Αυτή που είναι εκεί, δεν είναι το παιδί μου. Το παιδί μου δεν ήταν έτσι. Τα πάντα μου έλεγε. Όταν ξεκίνησε από εκεί, τότε άλλαξε η συμπεριφορά της. Όταν το παιδί σου πεθαίνει, έχεις έναν τάφο και πας και κλαις. Όταν το παιδί σου είναι εκεί, πού; Ποιος; Τι;», πρόσθεσε η ίδια, με τα λόγια της να συγκλονίζουν.