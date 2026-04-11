Το ευχάριστο σοκ για την Ιωάννα Τούνη από δύο 15χρονα παιδιά -Το λουλούδι και η λαμπάδα που της έδωσαν - iefimerida.gr

Μια αναπάντεχη έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη στο κέντρο αισθητικής όπου βρίσκονταν για θεραπείες, όταν δύο 15χρονα παιδιά ζήτησαν να την συναντήσουν.

Η Instagrammer μάλιστα θέλησε να μοιραστεί την ευγενική κίνηση που την άφησε άναυδη, με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Δύο άγνωστα σε εκείνη πρόσωπα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, θέλησαν να τη δουν με την ίδια να αιφνιδιάζεται ευχάριστα. Τα δυο παιδιά αφού της εξέφρασαν την στήριξή τους στην υπόθεση revenge porn, της έδωσαν ένα λουλούδι και μία λαμπάδα. Μια απλή χειρονομία που συγκίνησε την Ιωάννα Τούνη, δηλώνοντας η ίδια στο βίντεο που ανήρτησε πως της έφτιαξαν την ημέρα.



Ιωάννα Τούνη: «Έχω μείνει άναυδη πραγματικά»

«Έχει γίνει κάτι και μου έχει φτιάξει όλη τη μέρα, όλη τη διάθεση. Εκεί που ήμουν στο ιατρείο και έκανα εγώ τα δικά μου εκεί κυτταρίτιδες και λοιπά, έρχεται ο ιατρός μου μέσα και μου λέει “Ιωάννα έχουν έρθει σε ρεσεψιόν δύο παιδιά και θέλουν να σε δουν, σε πειράζει;” και λέω “όχι εννοείται βγαίνω έξω. Και είναι δύο παιδιά 15 ετών ένα αγόρι και ένα κορίτσι και μου έχουν φέρει λουλούδι και λαμπάδα. Και έχω μείνει άναυδη πραγματικά έχω πάθει σοκ», περιέγραψε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για δύο πολύ γλυκά και ευγενικά παιδιά. «Ήταν ευγενέστατα τα παιδιά, ήταν γλυκύτατα, αν βλέπετε αυτά τα story σας αγαπώ μου φτιάξατε τη διάθεση. Απλά δώσαμε αγκαλίτσα, βγάλαμε φωτογραφίες και μου λένε “μείνει δυνατή, σε παρακολουθούμε”. Αυτό, καταχάρηκα, δες που μερικές φορές αν πεις μία καλή κουβέντα σε κάποιον κάνεις κάτι μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή του. Πολύ όμορφο», κατέληξε η Inlfuencer.

