Σοφία Κουρτίδου: «Το αδύνατο που όλοι επαινούν, μπορεί για σένα να είναι μία κακή περίοδος» - iefimerida.gr

Για την ανάρτηση που έκανε σχετικά με την παχυσαρκία και τις διατροφικές διαταραχές μίλησε η Σοφία Κουρτίδου, αλλά και για τη γνωριμία με τον σύντροφό της.

«Όταν συναντηθήκαμε ήμουν σαν ένα καρτούν που ανοίγει το στόμα. Νιώθουμε ότι είναι τόσο καρμικό αυτό που έχουμε, που ο χρόνος είναι πολύ σχετικός για να το περιγράψει», είπε αρχικά η τραγουδίστρια και ηθοποιός για τη γνωριμία με τον σύντροφό της, Γιάννη Σεβδικαλή, όντας καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno».



Ως προς την ανάρτησή της για τα κιλά της και τις διατροφικές διαταραχές, η Σοφία Κουρτίδου διευκρίνισε: «Σήμερα, πριν έρθω εδώ, σκεφτόμουν τι να φορέσω. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν να βάλω κάτι μαύρο, να με κόβει. Γιατί να διαλέξω να φορέσω κάτι που θα με κάνει αδύνατη και όχι κάτι θα με κάνει χαρούμενη. Είναι σημαντικό το να μπορεί να βρει κανείς το “σπίτι” του. Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Η παχυσαρκία είναι νόσος, όπως οι διατροφικές διαταραχές».

Η Σοφία Κουρτίδου προχώρησε και σε κάποιες συμβουλές για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την παχυσαρκία: «Το να γιορτάζουμε την ύπαρξή μας και να την αποδεχτούμε, δεν σημαίνει ότι κάποιος θα ήθελε να παραμείνει σε αυτό. Η απώλεια κιλών είναι αποτέλεσμα μίας διαδικασίας. Το αδύνατο που όλοι επαινούν, μπορεί για σένα να είναι μία κακή περίοδος. Οι διατροφικές διαταραχές έχουν να κάνουν με το να κρυβόμαστε. Με το σώμα μας δεν πρέπει να είμαστε σε μάχη, αλλά σε ειρήνη».