Η Σοφία Καρβέλα για τους γονείς της Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα: «Μεγάλωσα με δύο μονόκερους, ήταν δύσκολο» - iefimerida.gr

Η Σοφία Καρβέλα μέσα από μια ανάρτησή της μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και το πώς είναι να μεγαλώνεις με δύο τόσο μεγάλες προσωπικότητες.

Σε μία σπάνια εξομολόγηση, η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα αποκάλυψε πράγματα από τα πρώτα χρόνια της, τα οποία δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άννα Βίσση, Σοφία Καρβέλα





Νίκος Καρβέλας, Σοφία Καρβέλα

Σοφία Καρβέλα: Η εξομολόγηση για την παιδική ηλικία

Η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν και χαρακτήρισε «μονόκερους» τους γονείς της, Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα, εξηγώντας πως ήταν δύσκολο να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα πίσω από αυτούς.

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα / Φωτογραφία: Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η Σοφία Καρβέλα έγραψε το εξής κείμενο: «Η παιδική μου ηλικία δεν ήταν απαραίτητα απολαυστική. Το να μεγαλώνεις με δύο μονόκερους ήταν δύσκολο. Τείνω να μην αναδημοσιεύω αναμνήσεις στις οποίες με κάνουν tag οι θαυμαστές τους, καθώς κάποιες από αυτές εύχομαι να μην τις θυμάμαι. Αυτό, ωστόσο, σήμερα με άγγιξε διαφορετικά. Έτσι ήμουν εγώ, πριν ο κόσμος φροντίσει να μου μάθει ότι ήμουν πολύ γεματούλα και πολύ απλή και στη συνέχεια πρόθυμη να φτάσω στα άκρα για λίγη επιβεβαίωση. Ήμουν τόσο cool. Μακάρι να το ήξερα».