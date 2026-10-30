Σοφία Βογιατζάκη: Όταν έχεις δημόσιο βήμα, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες «είμαι 150 κιλά και νιώθω τέλεια» - iefimerida.gr

Για τη σχέση της με το σώμα της, την αποδοχή της εξωτερικής εμφάνισης και τη σημασία του να αισθάνεται κανείς καλά με τον εαυτό του, ανεξάρτητα από τα κιλά του, μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη.

Η αγαπημένη ηθοποιός, η οποία ήταν χθες καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» του Action 24, αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως μετά την απώλεια της μητέρας της πήρε βάρος, συνδέοντας τη συγκεκριμένη αλλαγή με το προσωπικό βίωμα του πένθους.

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«Δέχομαι όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ καλά με τον εαυτό τους, σε όποιον αριθμό κιλών και αν βρίσκονται. Δηλαδή μπορεί να δω μια γυναίκα που να είναι 150 κιλά και να είναι τόσο χαρούμενη και να 'ναι τόσο καλά με τον εαυτό της, να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, που εκεί λες απλά για την υγεία.

Όμως, δεν μας νομιμοποιεί τίποτα να λέμε “είμαι 150 κιλά και είμαι ευτυχισμένη και είμαι καταπληκτικά”. Ειδικά όταν έχεις δημόσιο βήμα, με κάποιον τρόπο, δεν μπορείς να πάρεις στον λαιμό σου ανθρώπους και να λες "είμαι 150 κιλά και είμαι τέλεια". Ε, όχι, γιατί είναι θέμα υγείας και είναι πολύ σοβαρό» τόνισε η Σοφία Βογιατζάκη.

«Η παχυσαρκία είναι ασθένεια»

Εξηγώντας, η Σ. Βογιατζάκη πρόσθεσε: «Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Το να είσαι λίγο υπέρβαρος είναι αρχή ασθένειας. Η παχυσαρκία όμως είναι σοβαρή ασθένεια, όπως είναι και η νευρική ανορεξία. Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα καλά και δεν το αντιλαμβανόμουν».