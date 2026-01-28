Χημικός μηχανικός: «Η σόδα και το ξίδι δεν είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό του πλυντηρίου ρούχων» - iefimerida.gr

Τα πλυντήρια ρούχων ζουν 10 με 15 χρόνια. Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από τον κατασκευαστή, τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες χρήσης. Και φυσικά τη φροντίδα τους.

Ο Ντιέγκο Φερνάντεζ, χημικός μηχανικός, μοιράζεται την εμπειρία και τις γνώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαντά και για το καίριο ζήτημα των πλυντηρίων.

«Βοηθάει η μαγειρική σόδα και το ξύδι στον καθαρισμό του πλυντηρίου ρούχων;» ρωτάει ο ειδικός και απαντά με ένα κατηγορηματικό «όχι». «Δεν θα λειτουργήσει επειδή η μαγειρική σόδα και το ξίδι εξουδετερώνουν το ένα το άλλο», εξηγεί.

Έτσι, καταρρίπτεται μια από τις πιο διαδεδομένες απόψεις των τελευταίων ετών σχετικά με τη συντήρηση των πλυντηρίων ρούχων.

«Ούτε η μαγειρική σόδα είναι αρκετή, καθώς δεν μπορεί να αφαιρέσει τα άλατα ή τα υπολείμματα απορρυπαντικού. Το ξίδι είναι κατάλληλο, αλλά για αυτό χρειάζεστε 2 λίτρα βιομηχανικού ξιδιού», λέει.

«Και αν είναι ξίδι κατάλληλο για τρόφιμα, τότε τουλάχιστον 4 λίτρα. Συνιστώ τη χρήση κιτρικού οξέος», προσθέτει. Αυτή η συμβουλή βασίζεται στις καθαριστικές ιδιότητες του κιτρικού οξέος, το οποίο βρίσκεται στα λεμόνια αλλά και σε μορφή σκόνης σε εξειδικευμένα απορρυπαντικά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε κιτρικό οξύ για τη συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων

Ο Ντιέγκο Φερνάντεζ δηλώνει ότι «το κιτρικό οξύ έχει υψηλότερο επίπεδο οξύτητας από το ξίδι, επομένως θα λειτουργήσει καλύτερα. Επιπλέον, είναι λιγότερο διαβρωτικό από το ξίδι, επομένως είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα του πλυντηρίου ρούχων».

Όσο για το κιτρικό οξύ, «βρίσκεται σε στερεά κατάσταση και δεν αραιώνεται, σε αντίθεση με το ξίδι, επομένως δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μεγάλες ποσότητες».

Συνιστά τη χρήση του κατά το πλύσιμο, ως εξής: «Θα προσθέσουμε τέσσερις κουταλιές της σούπας – περίπου 120 γραμμάρια – κιτρικού οξέος στον κάδο και θα βάλουμε ή τον πρόγραμμα καθαρισμού του κάδου ή έναν μεγάλο κύκλο πλύσης, κατά προτίμηση με ζεστό νερό».

«Για να διατηρείτε το πλυντήριο ρούχων σας σε καλή κατάσταση, να αποφεύγετε τις δυσάρεστες οσμές και να εγγυάστε την καθαριότητα των ρούχων σας, καθαρίζετέ το κάθε τρεις με τέσσερις μήνες», καταλήγει ο χημικός μηχανικός.