Μπέρδεμα στα social media, εμφάνισαν τον Λένι Κράβιτζ ως θύμα του αεροπορικού δυστυχήματος στη Φλόριντα - iefimerida.gr

Κατηγορηματικά διέψευσε η πλευρά του Λένι Κράβιτζ τις φήμες που τον έφεραν μεταξύ των θυμάτων της πολύνεκρης αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet, με προορισμό τις Μπαχάμες, συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε πάρκο τροχόσπιτων στη Φλόριντα. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και των εννέα επιβαινόντων του.

Η φημολογία πυροδοτήθηκε από ανάρτηση μιας 21χρονης πιλότου, η οποία ταυτοποιήθηκε λανθασμένα ως κυβερνήτης του μοιραίου αεροσκάφους. Η εσφαλμένη σύνδεση οδήγησε στην παραπληροφόρηση ότι ο καλλιτέχνης ήταν μεταξύ των θυμάτων.

Η πιλότος, Έμιλι Σέλτον, είχε εκφράσει μέσω Facebook τον ενθουσιασμό της για προγραμματισμένη πτήση με τον Λένι Κράβιτζ. Στην ανάρτησή της περιέγραφε το δρομολόγιο από το Όστιν προς τις Μπαχάμες.

Η 21χρονη πιλότος προέβη σε δημόσια τοποθέτηση με βίντεο στο TikTok, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε καμία σχέση με την πτήση. Απηύθυνε έκκληση για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της.

«Τα δημοσιεύματα είναι ψευδή και ανακριβή», δήλωσε κατηγορηματικά η εκπρόσωπος του διάσημου τραγουδιστή, Κάρλιν Ντόνοβαν, βάζοντας τέλος στη παραπληροφόρηση που αναπαραγόταν ταχύτατα τις τελευταίες ώρες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Learjet, το οποίο είχα αναχωρήσει με προορισμό τις Μπαχάμες, συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε πάρκο τροχόσπιτων στη νότια Φλόριντα, παρασύροντας στο θάνατο και τους εννέα επιβαίνοντες.

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Η ανάρτηση που προκάλεσε αναστάτωση με τον Λένι Κράβιτζ

Η φημολογία γύρω από το όνομα του δημοφιλούς καλλιτέχνη πυροδοτήθηκε ύστερα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας 21χρονης πιλότου, της Έμιλι Σέλτον, η οποία ταυτοποιήθηκε λανθασμένα από χρήστες ως η κυβερνήτης του μοιραίου αεροσκάφους.

Η Σέλτον είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook τον ενθουσιασμό της για προγραμματισμένη πτήση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι τιμή μου που αύριο θα μεταφέρω με το αεροσκάφος τον έναν και μοναδικό Λένι Κράβιτζ από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ στο αεροδρόμιο Νορθ Ελευθέρα, στις Μπαχάμες. Ανυπομονώ να τον υποδεχτώ», ενώ προσέθετε χαριτολογώντας πως στο πιλοτήριο θα ακουγόταν η μεγάλη επιτυχία του τραγουδιστή «It Ain't Over 'Til It's Over».

Άμεση απάντηση από την πιλότο

Μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα, η 21χρονη πιλότος προέβη σε δημόσια τοποθέτηση μέσω βίντεο στο TikTok, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη διαχείριση της μοιραίας πτήσης.

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Η ίδια απηύθυνε έκκληση προς τους χρήστες του διαδικτύου να σταματήσουν τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τις αυθαίρετες εικασίες, τονίζοντας την ανάγκη επίδειξης σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς όλους όσοι επλήγησαν από την τραγωδία.

