O Snik για την κόρη του: «Aν χρειαστεί, θα την κάνω και μπάνιο» -Οι πρώτες δηλώσεις του τράπερ μετά τη γέννησή της - iefimerida.gr

Το πρώτο του παιδί απέκτησε ο Snik με τη σύντροφό του Marta Aharonian και στις πρώτες δηλώσεις του βγαίνοντας από το μαιευτήριο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Πατέρας έγινε την περασμένη Τετάρτη, με το γνωστό τράπερ και τη σύντροφό του Marta Aharonian να υποδέχονται την κορούλα τους. Ο Snik μιλώντας μετά το εξιτήριο από το μαιευτήριο έδειχνε συγκινημένος, ενώ αποκάλυψε ότι έχει ήδη παντρευτεί με τη σύντροφό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Snik κρατώντας στην αγκαλιά του τη νεογέννητη κόρη του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», περιέγραψε τη γέννηση της κόρης του ως την καλύτερη ημέρα της ζωής του, λέγοντας πως η στιγμή που την κράτησε στην αγκαλιά του και την είδε να τον κοιτάζει ήταν για τον ίδιο βαθιά συγκινητική. Όπως ανέφερε, αισθάνεται πως το μωρό τον αναγνωρίζει ήδη, καθώς της μιλούσε όσο εκείνη βρισκόταν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας της. Ο τράπερ παραδέχτηκε ακόμη ότι τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί, υπογραμμίζοντας πως το πραγματικό βάρος της νέας καθημερινότητας θα το νιώσει ακόμη περισσότερο με την επιστροφή στο σπίτι και την έναρξη αυτής της καινούργιας οικογενειακής φάσης. Μέσα από τις δηλώσεις του φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, μιλώντας ανοιχτά για τη χαρά και τη συγκίνηση που του προκαλεί η πατρότητα.

«Έχουμε παντρευτεί σε δημαρχείο»

«Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ σιγά σιγά. Χθες ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου νομίζω. Μόλις την έπιασα στα χέρια μου και είδα ότι με κοιτάει, δηλαδή σαν να με αναγνώρισε, γιατί τόσο καιρό που της μίλαγα απ’ την κοιλιά, νομίζω ότι με καταλαβαίνει. Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο chapter στη ζωή μου. Και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που θα είμαστε στο safe place μας.

Αν χρειαστεί θα την κάνω και μπάνιο. Απλά δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω. Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Έχουμε παντρευτεί στο Δημαρχείο. Ο θρησκευτικός γάμος θα τον κανονίσουμε αργότερα. Έχουμε κάποια ονόματα στο μυαλό μας, αλλά νομίζω ότι θέλει κάνα μήνα για αυτό. Μέχρι τότε, μπέμπα!» εξομολογήθηκε ο Snik για τη γέννηση της κόρης του.