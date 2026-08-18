Σνακ παραλίας: 5 υγιεινές επιλογές που δεν αλλοιώνονται από τη ζέστη - iefimerida.gr

Οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι λειτουργούν ως... κάλεσμα στις παραλίες, όμως ταυτόχρονα αυξάνονται οι ανάγκες για σωστή ενυδάτωση και διατροφική κάλυψη.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε τα ιδανικά σνακ που αντέχουν στη ζέστη, δεν αλλοιώνονται εύκολα από τις υψηλές θερμοκρασίες και μας προσφέρουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε.

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Ακολουθούν πέντε επιλογές που φαντάζουν ιδανικές, όταν θέλουμε να πάμε να χαλαρώσουμε στην παραλία.

Φρέσκα φρούτα

Πρόκειται για ιδανική επιλογή, ειδικά όταν αφορά φρούτα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, κεράσια και βερύκοκα είναι πλούσια σε νερό και βοηθούν στην ενυδάτωση του οργανισμού. Μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό των ημερήσιων αναγκών σε υγρά καλύπτεται από τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά.

Μπορείτε να κόψετε τα φρούτα σε κομμάτια και να τα διατηρήσετε δροσερά σε κάποιο μικρό ψυγείο.

Απολαμβάνοντας καρπούζι το καλοκαίρι / Φωτογραφία: Shutterstock

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Ξηροί καρποί

Άλλη μία εξαιρετική επιλογή. Μία χούφτα αμύγδαλα, καρύδια ή φουντούκια μπορεί να προσφέρει την ενέργεια που χρειάζεται κάποιος στην παραλία.

Ξηροί καρποί / Φωτογραφία: Shutterstock

Στα θετικά είναι ότι δεν χρειάζονται ψύξη και αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηρίζονται καλή επιλογή γιατί περιέχουν καλά λιπαρά, προσφέρουν κορεσμό και δεν πιάνουν χώρο.

Βέβαια, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις ποσότητες που θα καταναλώσετε, καθώς σε περίπτωση που ξεφύγετε θα έχετε να διαχειριστείτε κάποιο φούσκωμα και αρκετές θερμίδες.

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Λαχανικά

Έχουν σχεδόν τα ίδια πλεονεκτήματα με τα φρούτα, δηλαδή είναι δροσερά, ελαφριά και πλούσια σε νερό.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το αγγούρι και το καρότο, τα οποία μπορείτε να κόψετε σε sticks και να τα συνοδεύσετε με λίγο λεμόνι ή μυρωδικά.

Λαχανικά το καλοκαίρι / Φωτογραφία: Shutterstock

Βέβαια, πρέπει να είστε προσεκτικοί σε περίπτωση που επιλέξετε κάποια συνοδευτικά, καθώς ενδέχεται να αλλοιωθούν εύκολα λόγω ζέστης.

Σπιτικές μπάρες δημητριακών

Έχουν ξηρούς καρπούς, επομένως είναι καλή επιλογή για την παραλία.

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Συνδυάζοντάς τους με βρώμη και μέλι εξασφαλίζεται ένα σνακ που δεν αλλοιώνεται εύκολα, ενώ αποφεύγεται και τα επεξεργασμένα σνακ που υπάρχουν με μπάρες δημητριακών στην αγορά.

Σπιτική μπάρα δημητριακών / Φωτογραφία: Shutterstock

Με τις σπιτικές μπάρες έχετε σταθερή ενέργεια χωρίς απότομες αυξομειώσεις σακχάρου, ενώ ελέγχετε απόλυτα τι τρώτε και αποφεύγετε επιπλέον ζάχαρη και άλλα συντηρητικά.

Σπιτικό σάντουιτς ή τοστ

Επίσης ένα εύκολο σνακ, το οποίο μπορεί να συνδυάσει δροσερά λαχανικά και υλικά της αρεσκείας σας.

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Σάντουιτς με θέα τη θάλασσα / Φωτογραφία: Shutterstock

Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε υλικά χαμηλά σε λιπαρά, να αποφύγετε τις λιπαρές σως, αλλά και την έκθεση στη ζέστη για αρκετή ώρα.