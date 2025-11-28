 Μπορεί το smartwatch να βελτιώσει τον ύπνο σας; -Ειδικός αποκαλύπτει τα οφέλη αλλά και τους πιθανούς κινδύνους - iefimerida.gr
Μπορεί το smartwatch να βελτιώσει τον ύπνο σας; -Ειδικός αποκαλύπτει τα οφέλη αλλά και τους πιθανούς κινδύνους

Smartwatch και ύπνος/Φωτογραφία Pexels
Ζούμε σε μια καθημερινότητα που τρέχει με ιλιγγιώδη ρυθμό, όπου το άγχος και οι συνεχείς απαιτήσεις επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία αναδύεται ως εργαλείο που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι ο ύπνος τους δεν είναι επαρκής και ότι η ξεκούραση που λαμβάνουν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Τα smartwatch και άλλες έξυπνες συσκευές προσφέρουν μια εικόνα της νύχτας μας. Εντοπίζουν, καταγράφουν τις ώρες ύπνου και παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις για πιο ξεκούραστο ύπνο. Με προηγμένους αισθητήρες και αλγόριθμους, υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που κατανοούμε και διαχειριζόμαστε τον ύπνο μας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στο ισπανικό Hola! ο κλινικός νευροφυσιολόγος Δρ. Όσκαρ Λαρόσα, υπάρχουν και περιορισμοί σε αυτές τις τεχνολογίες.

