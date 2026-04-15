Φουντώνουν οι φήμες ότι Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης είναι ξανά μαζί -Η ατάκα και η ανάρτηση που το «κάρφωσε» - iefimerida.gr

Νέα εμφάνιση της Σμαράγδας Καρύδη με τον Θοδωρή Αθερίδη φούντωσε τις φήμες για επανένωση του ζευγαριού, καθώς οι δυο τους πέρασαν μαζί και το Πάσχα.

Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη χώρισαν τον περασμένο Οκτώβριο έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας. Ωστόσο, μια φωτογραφία των δύο ηθοποιών τις προηγούμενες μέρες, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί, μαρτύρησε ότι γιόρτασαν μαζί το Πάσχα, παρέα με κοινούς φίλους, όπως η επίσης ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπούλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θοδωρής Αθερίδης: Οι αναρτήσεις με τη Σμαράγδα Καρύδη

Χθες, όμως, ένα story που δημοσίευσε στο Instagram ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναζωπύρωσε τις φήμες που τους θέλουν να είναι πάλι μαζί. Ο Θοδωρής Αθερίδης ανέβασε βίντεο με αγαπημένα πρόσωπα της ζωής του και της οικογένειάς του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης πόζαρε δίπλα στον εγγονό του, συνοδεύοντας το βίντεο με το τραγούδι «That’s amore» («Αυτό είναι αγάπη»), ενώ ακολούθησε ακόμα ένα βίντεο, αυτή τη φορά με τη Σμαράγδα Καρύδη. Οι δυο τους γελούν στο φακό με μουσική υπόκρουση πάλι το ίδιο τραγούδι, το «That’s amore».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι προφανές ότι ακόμα και μετά το χωρισμό τους, η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης παραμένουν αγαπημένοι και το μέλλον θα δείξει αν είναι πάλι ζευγάρι ή έχουν μείνει απλώς δύο καλοί φίλοι.