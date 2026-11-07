Σμαράγδα Καρύδη: Έχω φοβίες τρομερές, κόμπλεξ, προβλήματα -Οι κρίσεις πανικού στη σκηνή - iefimerida.gr

«Προσπαθώ να είμαι έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους, δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά» δήλωσε σε συνέντευξή της η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη.

Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε ανοιχτά για τις φοβίες, τα κόμπλεξ και όσα θεωρεί ότι αποτελούν αδύναμα σημεία της προσωπικότητάς της.

«Έχω φοβίες τρομερές. Έχω κόμπλεξ, προβλήματα»

Η Σμαράγδα Καρύδη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», όπου βρέθηκε καλεσμένη αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις εσωτερικές δυσκολίες που αναγνωρίζει στον εαυτό της.

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Όπως εξήγησε, επιδιώκει να αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια τόσο τον εαυτό της όσο και τους ανθρώπους γύρω της, ενώ παραδέχτηκε πως από μικρή ηλικία έχει αναπτύξει έναν δικό της μηχανισμό άμυνας, προκειμένου να διαχειρίζεται τους φόβους και τις ανασφάλειές της, ενώ μίλησε και για την περίοδο που ήταν έφηβη και πώς αντιμετώπισε τις ανασφάλειές της

«Έχω φοβίες τρομερές. Έχω κόμπλεξ, προβλήματα. Προσπαθώ να είμαι έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους, δεν έχω καμιά τρομερή μαγκιά. Νομίζω ότι έχω χτίσει έναν τρόπο από μικρή για να αμύνομαι. Δεν νομίζω ότι έχω καμιά τρομερή μαγκιά. Η μεγαλύτερη αναμέτρηση που έχω δώσει με τον εαυτό μου, είναι το να μην φοβάμαι την έκθεση».

«Κρίσεις πανικού στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές»

«Ήμουν ντροπαλή μικρή και ταυτόχρονα ξεδιάντροπή. Οι άνθρωποι έχουμε αντιφάσεις και γι αυτό ταλαιπωρούμαστε. Κρίσεις πανικού στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές. Στη ζωή όχι.

Στη ζωή παθαίνω κρίσεις άγχους, κατά περιόδους έχω μία αγχώδη διαταραχή, στρες που δεν με αφήνει να κοιμηθώ καλά. Στη σκηνή έχω πάθει κρίσεις πανικού, έχει τύχει να μην μπορώ να σηκωθώ από την καρέκλα και να μην μπορώ να παίξω καθόλου. Ένιωθα ότι το βλέπουν όλοι. Ίδρωνα, έλεγα τα λόγια και νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω. Αυτά τα ξεπέρασα μικρή και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να τα ξαναπάθει».

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