Μετά την Κροατία πέρασαν στη Σλοβενία Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης -Το άλμπουμ από τη Λιουμπλιάνα - iefimerida.gr

Συνεχίζεται το βαλκανικό οδοιπορικό για τη Θάλεια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη, με το δημοφιλές ζευγάρι ηθοποιών να κάνει τη νέα του στάση στη Σλοβενία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ηθοποιοί Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης συνεχίζουν το οδοιπορικό τους στα Βαλκάνια με στάση στη Λιουμπλιάνα. Το ζευγάρι περιηγήθηκε στα σοκάκια της πόλης και φωτογραφήθηκε στα κυριότερα αξιοθέατα, δίπλα στον ποταμό Λιουμπλιάνιτσα.

Χαλαροί και μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι δύο καλλιτέχνες απολαμβάνουν την απόδρασή τους. Φωτογραφίζοντας ο ένας τον άλλον, εμπλουτίζουν το ταξιδιωτικό τους άλμπουμ με στιγμές από την αναζωογονητική εμπειρία τους στα Βαλκάνια.

Προηγούμενος σταθμός του ταξιδιού τους ήταν το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Ο Τάσος Ιορδανίδης μοιράστηκε φωτογραφίες από την οικογενειακή εξόρμηση στην πόλη που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones».

Ο ηθοποιός, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, έκανε μια χιουμοριστική αναφορά στη σειρά. Σχολίασε πως βρέθηκε στο King’s Landing για να διαπιστώσει αν οι Λάνιστερ πράγματι πληρώνουν πάντα τα χρέη τους.

Μετά την περιήγησή τους στην Κροατία, οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν στη Λιουμπλιάνα, αφιερώνοντας χρόνο για να ανακαλύψουν τις ομορφιές της γραφικής πρωτεύουσας.

Μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκαν φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις τους.

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Θάλεια Ματίκα - Τάσος Ιορδανίδης: Οδοιπορικό στα Βαλκάνια

Οι δυο ηθοποιοί περπάτησαν στα σοκάκια της πόλης, βρέθηκαν στις όχθες του ποταμού Λιουμπλιάνιτσα και φωτογραφήθηκαν μπροστά από τα σημαντικότερα αξιοθέατα.

Ευδιάθετοι και χαλαροί, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, απόλαυσαν κάθε στιγμή της διαδρομής.

Δείτε τις φωτογραφίες

Είτε ποζάροντας μαζί είτε φωτογραφίζοντας ο ένας τον άλλον, εμπλουτίζουν το ταξιδιωτικό τους άλμπουμ, αποδεικνύοντας πως το καλοκαιρινό τους ταξίδι στα Βαλκάνια εξελίσσεται στην πιο αναζωογονητική απόδραση.

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Στα μέρη του «Game of Thrones»

Πριν λίγες ημέρες το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στο Ντουμπρόβνικ, με τον Τάσο Ιορδανίδη να μοιράζεται στα social media φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση. Ο ηθοποιός δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να κάνει μια χιουμοριστική αναφορά στο «Game of Thrones», καθώς η εντυπωσιακή κροατική πόλη έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη δημοφιλή σειρά.

«Ή αλλιώς, στο King’s Landing, κοντά στον Σιδερένιο Θρόνο, για να δω αν οι Λάνιστερ πληρώνουν πάντα τα χρέη τους», είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

