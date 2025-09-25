 Ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ο Slimane, ο εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Eurovision 2024 -Τι συνέβη - iefimerida.gr
Ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ο Slimane, ο εκπρόσωπος της Γαλλίας στη Eurovision 2024 -Τι συνέβη

Ο τραγουδιστής Slimane
Ο τραγουδιστής Slimane/Φωτογραφία: AP
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση κρίθηκε ο Γάλλος τραγουδιστής Slimane, που εκπροσώπησε τη Γαλλία στη Eurovision 2024.

Σύμφωνα με την Le Parisien, πέρυσι, ένα πρώην μέλος της τεχνικής ομάδας του τραγουδιστή υπέβαλε μήνυση στον εισαγγελέα του Σεντ-Ετιέν.

Τι συνέβη με τον τραγουδιστή και τον τεχνικό

Ο μηνυτής κατήγγειλε ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον Slimane το 2023, μετά από μία συναυλία του.

Μετά την πρώτη φάση της περιοδείας, ο Slimane φέρεται να διοργάνωσε πάρτι για τον εορτασμό και προσκάλεσε τον τεχνικό. Ο τελευταίος κατέθεσε ότι, όταν παρευρέθηκε, ο τραγουδιστής τον έσπρωξε στον τοίχο και τον πίεσε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις, προσπαθώντας να τον οδηγήσει στο καμαρίνι του.

Η έρευνα για την υπόθεση διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα και πρόσφατα το γαλλικό δικαστήριο εξέδωσε την ετυμηγορία του.

Ο Slimane, ο οποίος βγήκε τέταρτος στη Eurovision 2024, κρίθηκε ένοχος για επιμονή σε σεξουαλικές πράξεις και την αποστολή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου. Στον τραγουδιστή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

