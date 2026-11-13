Εκπαιδευτής σκύλων: Ο σκύλος που ουρεί σε κάθε γωνία δεν είναι κυριαρχικός, αλλά στρεσαρισμένος και ανασφαλής

Ένας σκύλος που σταματά σχεδόν σε κάθε γωνία για να ουρήσει κατά τη διάρκεια της βόλτας δεν προσπαθεί απαραίτητα να επιβληθεί στα υπόλοιπα ζώα ή να δηλώσει την κυριαρχία του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παραδοσιακή άποψη ότι το συχνό μαρκάρισμα συνδέεται με την κυριαρχία αμφισβητείται. Μια νέα ερμηνεία υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά αυτή πηγάζει από την ανασφάλεια του σκύλου, ο οποίος προσπαθεί να ενημερώσει για την παρουσία του.

Το μαρκάρισμα για έναν ανασφαλή σκύλο λειτουργεί ως μηχανισμός επικοινωνίας και διαχείρισης του άγχους. Αφήνοντας την οσμή του, ο σκύλος επιχειρεί να αποφύγει αιφνιδιαστικές και στρεσογόνες συναντήσεις με άλλα ζώα στην περιοχή του.

Μια δεύτερη αιτία είναι η υψηλή τεστοστερόνη, όπου η συμπεριφορά συνδέεται με το σεξουαλικό ένστικτο. Σε περιπτώσεις έντονου μαρκαρίσματος, η στείρωση μπορεί να αποτελέσει λύση, πάντα κατόπιν συνεννόησης με κτηνίατρο.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος, όταν οφείλεται σε άγχος, εστιάζει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του ζώου. Στόχος είναι να νιώσει ο σκύλος μεγαλύτερη ασφάλεια στο περιβάλλον του, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για διαρκές μαρκάρισμα.

Αντίθετα, πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται το άγχος και η ανασφάλεια.

Αυτό επισημαίνει ο εκπαιδευτής σκύλων Σάντι Βιδάλ, από την εταιρεία εκπαίδευσης Más que Guau, ο οποίος διαθέτει 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, εξηγεί ότι το συχνό μαρκάρισμα κατά τη διάρκεια των περιπάτων δεν συνδέεται πάντα με την ανάγκη του σκύλου να κυριαρχήσει στον χώρο.

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Γιατί ένας ανασφαλής σκύλος σημαδεύει συνεχώς την περιοχή του

Για πολλά χρόνια, το υπερβολικό μαρκάρισμα είχε συνδεθεί με την προσπάθεια των σκύλων να επιβληθούν σε άλλα ζώα και να διεκδικήσουν την περιοχή τους.

Ο Βιδάλ, ωστόσο, παρουσιάζει μια διαφορετική ερμηνεία. Όπως εξηγεί, ένας ανασφαλής σκύλος μπορεί να αφήνει συνεχώς το αποτύπωμά του μέσω της οσμής των ούρων του, προκειμένου να ενημερώνει τα υπόλοιπα σκυλιά ότι βρίσκεται στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να προλάβει μια πιθανή αιφνιδιαστική συνάντηση με κάποιο άλλο ζώο, η οποία θα μπορούσε να του προκαλέσει ένταση και δυσφορία.

Στην πραγματικότητα, το μαρκάρισμα λειτουργεί ως ένας τρόπος επικοινωνίας, αλλά και ως μηχανισμός διαχείρισης της ανασφάλειας που αισθάνεται ο σκύλος.

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Ο εκπαιδευτής εντοπίζει και μια δεύτερη κατηγορία σκύλων που παρουσιάζουν έντονη συμπεριφορά μαρκαρίσματος: τα ζώα με υψηλή τεστοστερόνη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμπεριφορά μπορεί να συνδέεται με το σεξουαλικό ένστικτο, καθώς ο σκύλος αφήνει οσφρητικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στην περίπτωση που υπάρχει κοντά θηλυκό σε οίστρο. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, όταν η σεξουαλική συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα έντονη, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της στείρωσης ως τρόπου περιορισμού της.

Ωστόσο, πρόκειται για απόφαση που θα πρέπει να λαμβάνεται έπειτα από συνεννόηση με κτηνίατρο, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα συμβουλεύσει τον ιδιοκτήτη για την καταλληλότερη επιλογή.

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Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Όταν το συχνό μαρκάρισμα οφείλεται στο άγχος ή στον φόβο, η αντιμετώπιση πρέπει να επικεντρώνεται στην αιτία και όχι απλώς στην προσπάθεια να σταματήσει ο σκύλος να ουρεί σε κάθε σημείο.

Σύμφωνα με τον Βιδάλ, στόχος είναι να μειωθεί το στρες και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του ζώου. Όσο περισσότερο αισθάνεται ασφαλές στο περιβάλλον του και κατά τη διάρκεια της βόλτας, τόσο λιγότερο μπορεί να χρειάζεται να σημαδεύει διαρκώς την περιοχή.