Αν ο σκύλος σας γέρνει το κεφάλι του όταν του μιλάτε, δεν είναι τυχαίο

Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον σκύλο σας να γέρνει το κεφάλι του προς τη μία πλευρά την ώρα που του μιλάτε, σαν να κρέμεται από τα χείλη σας και να προσπαθεί να ακούσει κάθε σας λέξη;

Είναι μία από τις πιο χαριτωμένες συνήθειες των σκύλων και, για πολλά χρόνια, κανείς δεν είχε μελετήσει πραγματικά αυτό το χαρακτηριστικό τους. Μέχρι που μια ομάδα επιστημόνων αποφάσισε να το διερευνήσει και τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι αυτή η κίνηση αποτελεί ένα μικρό παράθυρο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό ενός σκύλου.



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Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες



Η πρώτη ουσιαστική έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του προγράμματος Family Dog Project στο Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd της Βουδαπέστης και δημοσιεύθηκε το 2021 στο επιστημονικό περιοδικό Animal Cognition.



Σκύλος ράτσας border collie

Οι ερευνητές μελετούσαν σκύλους με ιδιαίτερη ικανότητα εκμάθησης λέξεων —σπάνιες περιπτώσεις border collie που μπορούσαν να απομνημονεύσουν τα ονόματα δεκάδων παιχνιδιών— όταν παρατήρησαν ότι τα συγκεκριμένα ζώα έγερναν συχνά το κεφάλι τους λίγο πριν φέρουν το σωστό παιχνίδι. Έτσι, αποφάσισαν να εξετάσουν το φαινόμενο πιο προσεκτικά, παρατηρώντας 40 σκύλους στους οποίους ζητήθηκε να φέρουν συγκεκριμένα παιχνίδια με βάση το όνομά τους.

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Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Οι σκύλοι με ιδιαίτερη ικανότητα εκμάθησης λέξεων έγερναν το κεφάλι τους περίπου στο 43% των δοκιμών, σε σύγκριση με μόλις 2% των σκύλων με συνηθισμένες μαθησιακές ικανότητες.

Κάθε σκύλος προτιμούσε σταθερά την ίδια πλευρά, διατηρώντας αυτή τη συνήθεια για περίπου δύο χρόνια, ανεξάρτητα από το πού στεκόταν ο ιδιοκτήτης του.

Δεν επρόκειτο για ιδιαιτερότητα της φυλής: Άλλα border collie που δεν είχαν μάθει τα ονόματα των παιχνιδιών σπάνια έγερναν το κεφάλι τους.

Αυτή ακριβώς η σταθερότητα αποτελεί και το σημαντικότερο στοιχείο. Καθώς η κατεύθυνση προς την οποία έγερναν το κεφάλι τους δεν άλλαζε ανάλογα με τη θέση του ιδιοκτήτη, είναι πιθανό η κίνηση αυτή να μην σχετίζεται με τον εντοπισμό της πηγής του ήχου, αλλά με την επεξεργασία του και την προσπάθεια σύνδεσης μιας γνώριμης λέξης με ένα αντικείμενο που έχουν απομνημονεύσει.

Ο επικεφαλής ερευνητής Andrea Sommese παρομοιάζει αυτή τη συμπεριφορά με τον τρόπο που οι άνθρωποι γέρνουμε το κεφάλι μας όταν προσπαθούμε να ανακαλέσουμε μια ανάμνηση και να σχηματίσουμε μια εικόνα στο μυαλό μας.

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Γιατί λοιπόν, ο σκύλος γέρνει το κεφάλι όταν του μιλάμε

Με άλλα λόγια, φαίνεται πως ο σκύλος γέρνει το κεφάλι του όταν ακούει κάτι που έχει νόημα για εκείνον και προσπαθεί να το κατανοήσει. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια ορατή ένδειξη συγκέντρωσης. Η ερμηνεία αυτή συνάδει επίσης με όσα γνωρίζουμε για την πλευρίωση του εγκεφάλου, δηλαδή την ασυμμετρία μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου, η οποία συνδέεται και με την προτίμηση του σκύλου για συγκεκριμένο αυτί, ρουθούνι ή πόδι.

Η ερευνητική ομάδα διευκρινίζει ότι τα ευρήματα είναι διερευνητικά και επισημαίνει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Το γεγονός ότι οι σκύλοι έγερναν το κεφάλι τους δεν τους έκανε στην πραγματικότητα πιο ικανούς να εντοπίζουν το σωστό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για την πλησιέστερη μέχρι σήμερα επιστημονική εξήγηση αυτής της χαρακτηριστικής κίνησης.

Πότε η κλίση του κεφαλιού χρειάζεται επίσκεψη στον κτηνίατρο

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να έχουμε υπόψη: όταν ο σκύλος γέρνει περιστασιακά το κεφάλι του για να επικοινωνήσει μαζί μας, πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά. Αντίθετα, μια επίμονη ή ξαφνική κλίση του κεφαλιού, χωρίς προφανή αιτία, μπορεί να αποτελεί ένδειξη κάποιου προβλήματος υγείας.

Σύμφωνα με την Purina, το σύμπτωμα αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει λοίμωξη του αυτιού ή αιθουσαίο σύνδρομο, μια διαταραχή που επηρεάζει την αίσθηση της ισορροπίας του σκύλου.

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Εάν η κλίση του κεφαλιού μοιάζει ακούσια ή συνοδεύεται από σημάδια αποπροσανατολισμού, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας.