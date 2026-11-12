Σίσσυ Χρηστίδου: «Εγώ τη Ναταλία Γερμανού σκέφτομαι, που θα πρέπει το Σάββατο να βγει να κάνει την εκπομπή της»

Στον απόηχο της συνέντευξης της Εριέττας Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό και την έντονη αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε σήμερα τον προβληματισμό της.

Η συνέντευξη της πρώτης συζύγου του αείμνηστου Φρέντυ Γεραμνού για το μητρικό ένστικτο που δεν ένιωσε ποτέ και την σχέση της με την κόρη της, Ναταλία Γερμανού, σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

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Επίσης, σήμερα, αντιδρώντας εκτός των άλλων και στις υποτιμητικές δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή για την δεύτερη σύζυγο του Φρέντυ Γερμανού, Μαρία Ιωαννίδου, η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου ξέσπασε δηλώνοντας: «Ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα, η γυναίκα είναι τρελή».

«Εγώ τη Ναταλία σκέφτομαι»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στην συνάδελφό της, παρουσιάστρια Ναταλία Γερμανού λέγοντας χαραακτηριστικά: «Εγώ τη Ναταλία Γερμανού σκέφτομαι, που θα πρέπει το Σάββατο να βγει να κάνει την εκπομπή της».

«Εντάξει, μέσα σε όλο αυτό, εγώ έχω στο μυαλό μου τη Ναταλία. Τη Ναταλία σκέφτομαι, που όλο αυτό συμβαίνει και θα πρέπει το Σάββατο να βγει και να κάνει την εκπομπή της και μέσα στην εβδομάδα να έχει συμβεί όλο αυτό. Προσπάθησε η ίδια με αξιοπρέπεια, με μια απλή δήλωση να κλείσει το ζήτημα και όλα όσα ακούστηκαν, προσπαθώντας και αυτή να προστατέψει τη σχέση της με τη μητέρα της».

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Αν και η ίδια η παρουσιάστρια αντέδρασε λέγοντας ότι αγάπησε τη μητέρα της για τα καλά της στοιχεία, η Μαρία Ιωαννίδου είπε ότι «της Ναταλίας τής κακοφαινότανε, ήταν πικραμένη, δεν εκτιμούσε το ότι η μητέρα της την είχε παρατήσει».

«Και τώρα ανοίγει ξανά με αυτόν τον τρόπο η κουβέντα και έρχεται στο μυαλό μου η Ναταλία» σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου.