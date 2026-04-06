«H Σίντνεϊ Σουίνι θα γινόταν τέλεια... Τζέιμς Μποντ» -Η πρόταση απόλυτη έκπληξη - iefimerida.gr

Ενώ οι φήμες για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέημς Μποντ οργιάζουν, το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι μόλις έπεσε στο τραπέζι για τον ρόλο του διάσημου κατάσκοπου.

Μετά την αποχώρηση του 58χρονου σήμερα Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) από το franchise το 2021 - μετά το No Time to Die - οι πιθανότητες και τα «στοιχήματα» για το ποιος θα τον αντικαταστήσει στον πολυπόθητο ρόλο του 007, αλλάζουν κάθε εβδομάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα, ο διάσημος σκηνοθέτης του Χόλυγουντ, Πολ Φιγκ (Paul Feig) πρότεινε την 28χρονη πρωταγωνίστρια του Euphoria, λέγοντας ότι η Σουίνι (Sydney Sweeney) θα ήταν μια καλή κατάσκοπος – όχι απλά ένα ακόμα εντυπωσιακό «κορίτσι του Τζέημς Μποντ».

Η εντυπωσιακή Σίντνεϊ Σουίνι στα Governors Awards, 16 Νοεμβρίου 2025, Λος Άντζελες (Φωτογραφία από τον Richard Shotwell/Invision/AP)

«Θα προτιμούσα η Σίντνεϊ να είναι ο επόμενος Μποντ. Υπήρξαν μερικά ωραία κορίτσια του Μποντ, αλλά ας είναι η σούπερ-κατάσκοπος, είναι υπέροχη» είπε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης στην εφημερίδα The Sun.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο Φιγκ έπλεξε το εγκώμιο της Σουίνι: «Είναι μια από τις πιο εργατικές προσωπικότητες που γνωρίζω, τόσο επαγγελματίας, τόσο έξυπνη, τόσο έξυπνη. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή κατάσκοπος».

Οι φανς πιέζουν για τον νέο 007

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι φανς του Τζέημς Μποντ πιέζουν το franchise και την παραγωγή για τον αντικαταστάτη του Κρεγκ, λόγω της παρατεταμένης αναζήτησης του επόμενου σταρ που θα υποδυθεί τον 007.



Οι προβλέψεις των στοιχηματικών εταιρειών για το ποιος θα υποδυθεί τον Μποντ αλλάζουν μέρα με τη μέρα.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι θεωρείται από τα πιο πρόσφατα φαβορί λόγω του ρόλου του στη ρομαντική ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ανάμεσα στα ονόματα που ακουστήκαν τελευταία ήταν και αυτό του 38χρονου «καρδιοκατακτητή» του Μπρίτζετον, Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ, ο οποίος χαρακτήρισε τις φήμες « πολύ περίεργες».

Άλλα ονόματα που έχουν επίσης ακουστεί είναι των: Κάλουμ Τέρνερ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Ίντρις Έλμπα, Θίο Τζέιμς, Τζόναθαν Μπέιλι, Τζέιμς Νόρτον, Τζακ Λόουντεν και Χένρι Καβίλ.