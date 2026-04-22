Νέο single του Prince κυκλοφόρησε 10 χρόνια μετά τον θάνατό του - «With This Tear» ο τίτλος του - iefimerida.gr

Νέο single του Prince κυκλοφόρησε με αφορμή την 10η επέτειο από τον θάνατό του εμβληματικού καλλιτέχνη και φέρει τον τίτλο «With This Tear».

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός απεβίωσε πριν από μια δεκαετία, στις 21 Απριλίου 2016, από τυχαία υπερβολική δόση φαιντανύλης. Ήταν 57 ετών.

Το «With This Tear» από το εκτενές μουσικό αρχείο του Prince κυκλοφόρησε μέσω της δισκογραφικής του εταιρείας NPG Records και της Legacy Recordings της Sony Music Entertainment.

Prince: Η ηχογράφηση στο Πέισλι Παρκ το 1991

«Ηχογραφημένο το 1991 στο Πέισλι Παρκ (έπαυλη και στούντιο ηχογράφησης του) και πρόσφατα μιξαρισμένο από τον Κρις Τζέιμς, αυτό το τραγούδι βρίσκει τον Prince να έχει τον πλήρη έλεγχο, γράφοντας, κάνοντας την παραγωγή και ερμηνεύοντας κάθε νότα» αναφέρεται σε περιγραφή στα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του αείμνηστου μουσικού.

Το τραγούδι που αργότερα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε η Σελίν Ντιον, επανέρχεται τώρα στην αρχική του μορφή.

Ο υποψήφιος για Grammy μηχανικός ήχου/παραγωγός, συνεργάτης του Prince για πολλά χρόνια, ο οποίος έχει επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Φρανκ Όσιαν, Μιγκέλ και Τζανέλ Μονά.

Ο τραγουδιστής με το απίστευτο φωνητικό εύρος

Ο Prince είχε τεράστιο φωνητικό εύρος, κάτι που τον έχει κατατάξει 3ο στους καλλιτέχνες με το μεγαλύτερο εύρος φωνής στον κόσμο, μετά τον Αξλ Ρόουζ και την Μαράια Κάρεϊ. Το 2010, το περιοδικό Rolling Stone, κατέταξε τον Prince στην 27η θέση της λίστα με τους «100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες». Μέχρι τον θάνατό του το 2016 είχε πουλήσει σχεδόν 100 εκατομμύρια δίσκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

