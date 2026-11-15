Έτσι είναι σήμερα ο Σκορπιός -Δείτε εικόνες από το θρυλικό νησί που μεταμορφώνεται σε VIP προορισμό

Το παχύ γκαζόν από πλατύφυλλη αγριάδα, που ήταν προσωπική επιλογή του Αριστοτέλη Ωνάση, περιβάλλει ακόμα το ροζ σπίτι, το κτίσμα-σφραγίδα του Σκορπιού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι παραλίες του νησιού, ιδίως η ανατολική και η νότια, γνωστή ως παραλία της Τζάκι, έχουν αναβαθμιστεί πλήρως με πολυτελείς υποδομές, σύγχρονα καθιστικά, beach bar και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, μεταμορφώνοντας την ακτογραμμή.

Το επενδυτικό έργο «VIP Exclusive Club» υλοποιείται σταδιακά, με την πρώτη φάση να έχει ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία. Το μοντέλο βασίζεται στην αποκλειστικότητα και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε επιλεγμένους φιλοξενούμενους.

Η νέα φιλοσοφία του Σκορπιού εστιάζει στην ποιότητα, στην ηρεμία και στην ιδιωτικότητα, αποκλείοντας τη διάθεση του νησιού για γάμους ή άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις. Έχει κατασκευαστεί και ελικοδρόμιο για την εύκολη πρόσβαση των καλεσμένων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σύνθετα έργα υποδομής, με κυριότερο την ηλεκτροδότηση του νησιού μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου από την Άρτα. Το έργο περιλαμβάνει και την εγκατάσταση οπτικής ίνας για σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η εικόνα εγκατάλειψης όμως ανήκει οριστικά στο παρελθόν καθώς το λεγόμενο pink house είναι πλέον σαν καινούργιο, με φρεσκοβαμμένους τοίχους, καλογυαλισμένες πόρτες και παράθυρα, περιποιημένους κήπους και καινούργιες πέργκολες.

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Η σελίδα της ιστορίας έχει πια γυρίσει και ο άλλοτε προσωπικός παράδεισος του Έλληνα «βασιλιά» των θαλασσών, που παντρεύτηκε την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζάκι Κένεντι και έριξε στα δίχτυα του την ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας, μετατρέπεται σταδιακά σε VIP τουριστικό προορισμό από την οικογένεια Ριμπολόβλεφ.

Σκορπιός: Η ανατολική ακτή και η παραλία της Τζάκι

Εντυπωσιακό είναι το λίφτινγκ στην ανατολική παραλία που έχει μεταμορφωθεί σε έναν πολυτελή χώρο χαλάρωσης. Ολοκαίνουργιες ξαπλώστρες και τέντες σκίασης γύρω από την πισίνα, αλλά και σύγχρονα καθιστικά εξωτερικού χώρου εξασφαλίζουν άνετη παραμονή στη γαλαζοπράσινη ακτή.

Το beach bar είναι πλήρως εξοπλισμένο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ενώ ένα μεγάλο μοναστηριακό τραπέζι έχει τοποθετηθεί μπροστά στο νερό για τα γεύματα ιδιοκτητών και καλεσμένων.

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Η ανατολική παραλία διαθέτει και beach bar

Ριζικό λίφτινγκ στην ανατολική παραλία

Για τις ξαπλώστρες και τις τέντες σκίασης έχουν επιλεγεί φυσικά υλικά

Αλλά και η νότια παραλία, που έγινε γνωστή ως παραλία της Τζάκι, αφού την προτιμούσε η άλλοτε σύζυγος του Αριστοτέλη Ωνάση,﻿ έχει αναβαθμιστεί με πινελιές υψηλής αισθητικής ώστε οι καλεσμένοι να απολαμβάνουν το μπάνιο τους σε ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον.

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Η νότια παραλία, γνωστή και ως «παραλία της Τζάκι»

Σε ένα σημείο κοντά στο λιμάνι, ο «λαβύρινθος» του Αμερικανού καλλιτέχνη Ρίτσαρντ Σέρα δίνει το στίγμα της διακριτικής παρέμβασης στο νησί, όπως άλλωστε και η αρχιτεκτονική φωτισμού εξωτερικού χώρου που τα βράδια «ζωντανεύει» την πλούσια βλάστηση από υπεραιωνόβιες ελιές, σμυρτιές, κυπαρίσσια, αροκάριες και στερλίτσιες ή «πουλιά του παραδείσου».

Το έργο «λαβύρινθος» του Ρίτσαρντ Σέρα, κοντά στο λιμάνι

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Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στον αρχιτεκτονικό φωτισμό

Η επένδυση για το έργο VIP Exclusive club, που είχε αρχικό προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ, δεν έχει παγώσει, αλλά προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές συνθήκες που αυξάνουν το κόστος καθώς και στις απαιτήσεις του πολύπλοκου κλάδου των κατασκευών, με το πρώτο τμήμα του έργου να έχει ήδη παραδοθεί και τους πρώτους τουρίστες να έχουν απολαύσει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Τα έργα διακόπτονται κάθε καλοκαίρι λόγω των διακοπών της οικογένειας Ριμπολόβλεφ και των φιλοξενούμενων, ενώ την υπόλοιπη περίοδο εξελίσσονται ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από τα εργοτάξια, τα έργα συνεχίζονται και αυτή την περίοδο.

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«Η επένδυση υλοποιείται σταδιακά»

Οι εγκαταστάσεις που ολοκληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση του έργου έχουν τεθεί σε επιτυχή λειτουργία, όπως εξηγεί ο υπεύθυνος επίβλεψης της εταιρείας Μυκήναι, Σεργκέι Τσερνίτσιν. «Η επένδυση βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με προκαθορισμένες φάσεις ανάπτυξης. Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις τέθηκαν με επιτυχία σε λειτουργία κατά τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους», σημειώνει ο κ. Τσερνίτσιν.

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Το pink house όπως είναι σήμερα

«Το σχετικό εμπορικό και λειτουργικό μοντέλο εγκρίθηκε και εφαρμόζεται από την εταιρεία Μυκήναι, από το καλοκαίρι του 2025. Το μοντέλο ανάπτυξης της επένδυσης βασίζεται στις αρχές της αποκλειστικότητας και της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας ότι επιλεγμένοι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου διαμονής τους.

Λευκή πέργκολα τοποθετήθηκε στο pink house

Το λειτουργικό μοντέλο προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εξατομικευμένου προγράμματος φιλοξενίας, ειδικά σχεδιασμένου για κάθε ομάδα φιλοξενούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Στόχος είναι η προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών», καταλήγει ο υπεύθυνος επίβλεψης της εταιρίας Μυκήναι, η οποία υλοποιεί το έργο.



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Ο υπεύθυνος επίβλεψης της εταιρίας Μυκήναι, Σεργκέι Τσερνίτσιν

«Όχι» σε γάμους και εκδηλώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, μικρός αριθμός από παρέες και οικογένειες που επιλέγονται από ένα κλειστό κλαμπ προσώπων με ισχυρή οικονομική επιφάνεια και όχι από την ευρύτερη τουριστική αγορά, έχει φιλοξενηθεί στον Σκορπιό τα δύο τελευταία καλοκαίρια. Το τρίπτυχο που οι επενδυτές θέλουν να χαρακτηρίζει τον νέο Σκορπιό είναι Ποιότητα-Ηρεμία-Ιδιωτικότητα και στο πλαίσιο αυτό έχουν αποφασίσει ότι το νησί δεν θα διατίθεται για γάμους και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις. Πάντως, ανάμεσα στα έργα που ολοκληρώθηκαν κατά την πρώτη φάση του project είναι και το ελικοδρόμιο του νησιού ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση τόσο η οικογένεια Ριμπολόβλεφ όσο και οι βαθύπλουτοι τουρίστες.

Το ελικοδρόμιο του νησιού

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Ρεύμα με υποθαλάσσιο καλώδιο

Ο Ριμπολόβλεφ και η οικογένειά του επισκέπτονται συστηματικά τον Σκορπιό, κυρίως τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχουν και επισκέψεις κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Στις περιόδους αυτές πραγματοποιούν συναντήσεις με συνεργάτες και εταιρείες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του νησιού, ώστε να παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών. Ένα από τα πιο σύνθετα έργα υποδομής που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά την ηλεκτροδότηση του Σκορπιού μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Μέχρι σήμερα το νησί καλύπτει τις ανάγκες του με γεννήτριες, ωστόσο έχει δρομολογηθεί το έργο της ηλεκτροδότησής του από το κεντρικό δίκτυο, με αφετηρία την περιοχή της Άρτας. Στην περιοχή Πλατύστομα Λευκάδας έχει ήδη δημιουργηθεί υποσταθμός, ενώ έχει εγκατασταθεί υπόγειο καλώδιο μήκους περίπου 11 χιλιομέτρων, το οποίο φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Το επόμενο βήμα είναι η υποθαλάσσια τοποθέτηση του καλωδίου και η σύνδεσή του με τον Σκορπιό.

Η συγκεκριμένη φάση παρουσιάζει αυξημένες τεχνικές δυσκολίες, καθώς το βάθος σε ορισμένα σημεία ξεπερνά τα 40 μέτρα, ενώ απαιτούνται ειδικές άδειες και εγκρίσεις για τις εργασίες στον θαλάσσιο χώρο. Στο ίδιο έργο προβλέπεται και η εγκατάσταση οπτικής ίνας, ώστε η ηλεκτρική διασύνδεση να συνοδευτεί από σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές τόσο στον Σκορπιό όσο και στο νησάκι Σπάρτη, για το οποίο προς το παρόν δεν υπάρχουν πλάνα αξιοποίησης.

Τα προϊόντα μεταφέρονται στο Μονακό

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην προστασία της χλωρίδας του Σκορπιού με ειδικές μελέτες και σύγχρονα αρδευτικά συστήματα. Δέντρα που είχαν ξεριζωθεί και μεταφερθεί σε άλλα σημεία του νησιού όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, επιστρέφουν σταδιακά στις θέσεις τους.

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Στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ως τώρα, περιλαμβάνονται το κτίσμα διαμονής του προσωπικού που αποτελείται από 40 άτομα καθώς και το αγρόκτημα. Τα προϊόντα του λαχανόκηπου, όπως και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα του νησιού χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του προσωπικού και των καλεσμένων. Όσα περισσεύουν φορτώνονται σε κοντέινερ και ταξιδεύουν στο Μονακό, όπου ζει η οικογένεια Ριμπολόβλεφ.

