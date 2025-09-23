Αυτά είναι τα 7 σημεία που πρέπει να καθαρίσει κανείς αμέσως μόλις μπει σε μια καμπίνα πλοίου - iefimerida.gr

Οι επιβάτες ενός πλοίου που επιλέγουν καμπίνα για το ταξίδι τους πρέπει να την αντιμετωπίζουν όπως ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Έτσι, πριν αρχίσουν να ξεπακετάρουν, θα πρέπει να ελέγξουν αν κάποια σημεία είναι καθαρά.

Ειδικοί της καθαριότητας προτείνουν έναν γρήγορο έλεγχο στα «σημεία υψηλής χρήσης» της καμπίνας που είναι πάνω-κάτω ίδια με αυτά ενός δωματίου σε ξενοδοχείο ή κρουαζιερόπλοιο.

Τι πρέπει να καθαρίσεις σε μια καμπίνα πλοίου

Με άλλα λόγια, αυτά είναι τα μέρη της καμπίνας που άγγιξαν οι προηγούμενοι επιβάτες, αλλά που ίσως να μην ήταν προτεραιότητα για το συνεργείο καθαρισμού.

Οι ειδικοί του Cruise Critic αναφέρουν: «Δεν υπονοούμε ότι ο υπεύθυνος καμπίνας σας δεν κάνει σωστά τη δουλειά του στον καθαρισμό του δωματίου σας. Λίγη επιπλέον προσοχή δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, και θα σας πάρει μόνο μερικά λεπτά για να απολυμάνετε ορισμένα σημεία της καμπίνας σας».

«Εστιάστε στα σημεία υψηλής χρήσης του δωματίου σας, όπως το πόμολο της πόρτας, η εσωτερική κλειδαριά, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, οι διακόπτες του φωτός, οι βρύσες στο μπάνιο, ο θερμοστάτης, το πληκτρολόγιο του χρηματοκιβωτίου κ.ά.», τονίζουν.

Καμπίνα πλοίου / Φωτογραφία: Unsplash

Αυτά τα επτά σημεία είναι πιθανό να έχουν αγγιχτεί πολλές φορές από προηγούμενους επισκέπτες.

«Αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, ξαναπλύνετε τα ποτήρια που υπάρχουν στην καμπίνα σας, αν διαθέτει», πρόσθεσαν.

Και άλλα tips καθαριότητας μπορούν να φανούν εξίσου χρήσιμα στα ταξίδια σας. Ένας υπάλληλος ξενοδοχείου προειδοποίησε τους ταξιδιώτες να ελέγχουν τα δωμάτια για κοριούς αμέσως με την άφιξή τους.

Ο ειδικός εξήγησε ότι αυτό θα πρέπει να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα όταν μπαίνετε σε δωμάτιο ξενοδοχείου και μάλιστα είναι πιο εύκολο να γίνει όταν τα φώτα είναι σβηστά.

