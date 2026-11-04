Ο Σιλβέστερ Σταλόνε για τον πρώτο του γάμο: «Εγώ με κοστούμι του 1920 κι εκείνη με φόρεμα που είχε ράψει από κουρτίνα» - iefimerida.gr

Τις έντονες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε στα πρώτα βήματα της καριέρας του αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του ο διάσημος ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το 1974, ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η μέλλουσα σύζυγός του, Σάσα Τσακ, αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Τα χρήματά τους κάλυπταν οριακά τα βασικά έξοδα, καθιστώντας αδύνατη την αγορά παραδοσιακού νυφικού για τον γάμο τους.

Η έλλειψη χρημάτων οδήγησε σε ευρηματικές λύσεις για την ενδυμασία. Η Τσακ έραψε το νυφικό της από μια λινή κουρτίνα, ενώ ο Σταλόνε δανείστηκε από την παραγωγή της ταινίας «Capone» το κοστούμι γκάνγκστερ που φορούσε.

Για την τέλεση του γάμου, το ζευγάρι επέλεξε την «Ένωση Όλων των Θρησκειών». Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα σπίτι φίλης με ελάχιστους παρευρισκόμενους, ουσιαστικά μόνο τους μάρτυρες, σε ένα μικρό και εκκεντρικό πλαίσιο.

Η τελετή έγινε μπροστά στο τζάκι, με το ζευγάρι να φορά τα αυτοσχέδια ρούχα του. Ο γάμος διήρκεσε μια δεκαετία, με το ζευγάρι να αποκτά δύο γιους πριν το διαζύγιό του το 1985.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «The Steps», ο 80χρονος σταρ του Χόλιγουντ περιγράφει πώς το 1974, όταν αποφάσισε να παντρευτεί την πρώτη του σύζυγο, Σάσα Τσακ, η έλλειψη χρημάτων τους ανάγκασε να καταφύγουν σε εξαιρετικά ευρηματικές λύσεις για την τελετή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε προγραμματίσει την τελετή για τον Δεκέμβριο, ενώ εγώ εξακολουθούσα να συμμετέχω στα γυρίσματα της ταινίας "Capone". Η Σάσα ήθελε να αγοράσει νυφικό, αλλά δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Όλα μας τα χρήματα πήγαιναν στο ενοίκιο, στα ψώνια του σούπερ μάρκετ και στις επισκευές του αυτοκινήτου μας. Με το ζόρι επιβιώναμε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σιλβέστερ Σταλόνε: «Έμοιαζα σαν να είχα βγει από χρονομηχανή»

Η ανάγκη οδήγησε το ζευγάρι σε πρωτότυπες επιλογές. Η Τσακ έραψε μόνη της το νυφικό της χρησιμοποιώντας μια παλιά λινή κουρτίνα από το ενοικιαζόμενο σπίτι τους. Από την πλευρά του, ο Σταλόνε στράφηκε στην παραγωγή της ταινίας στην οποία συμμετείχε.

«Όσο για μένα, δεν είχα απολύτως κανένα επίσημο ρούχο, οπότε δανείστηκα το σταυρωτό κοστούμι γκάνγκστερ που φορούσα στην ταινία "Capone", από το τμήμα κοστουμιών της παραγωγής. Μαζί με τις γκέτες και τα παπούτσια», προσθέτει, ενώ αστειεύεται για την τότε εικόνα του: «Με τα μαλλιά μου χτενισμένα προς τα πίσω με μπριγιαντίνη, όπως απαιτούσε η εποχή της ταινίας, έμοιαζα σαν να είχα βγει από χρονομηχανή».

Στη συγκεκριμένη ταινία του 1975, ο Σταλόνε υποδυόταν τον Φρανκ Ραλφ Νίτι, σωματοφύλακα του Αλ Καπόνε, σε ένα σκηνικό που διαδραματιζόταν στη δεκαετία του 1920.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το όνομά της μου φάνηκε τόσο αστείο»

Οι αναζητήσεις για την τέλεση του γάμου συνεχίστηκαν με τον ίδιο αντισυμβατικό τρόπο. «Δεν ανήκαμε σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία, οπότε όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε κάποιον για να τελέσει τον γάμο, βρήκαμε έναν χώρο που λεγόταν "Ένωση Όλων των Θρησκειών", τον οποίο διηύθυνε μια γυναίκα με το όνομα αιδεσιμότατη Ντίνγκλεμαν. Το όνομά της μου φάνηκε τόσο αστείο, που σκέφτηκα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να την επιλέξουμε», αναφέρει.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τελικά στο σπίτι της Άντρεα Ίστμαν, φίλης της μάνατζέρ του, Τζέιν Όλιβερ, με ελάχιστους παρευρισκόμενους. «Ο γάμος μας ήταν μικρός και εκκεντρικός. Η Τζέιν ήταν εκεί μαζί με τον σύζυγό της, Βαλεντάιν Σέρι, έναν πολύ ευγενικό άνθρωπο που λάτρευε να φοράει ασκότ. Αυτοί ήταν ουσιαστικά όλοι. Ήταν στην πραγματικότητα οι μάρτυρές μας».

«Τελούσε τον γάμο μπροστά στο τζάκι»

Η εικόνα του ζευγαριού εκείνη την ημέρα παραμένει χαραγμένη στη μνήμη του. «Όσο για τη Σάσα κι εμένα, είχαμε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά πραγματικά εκείνη την ημέρα φαινόμασταν κάπως "διαφορετικοί". Εγώ φορούσα ένα κοστούμι γκάνγκστερ της δεκαετίας του 1920 κι εκείνη ένα φόρεμα που είχε ράψει από μια κουρτίνα. Καθίσαμε σε δύο κουνιστές πολυθρόνες, ενώ η αιδεσιμότατη Ντίνγκλεμαν τελούσε τον γάμο μπροστά στο τζάκι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Σάσα Τσακ πήραν διαζύγιο το 1985 μετά από μια δεκαετία κοινής πορείας, κατά την οποία απέκτησαν δύο γιους, τον Σέιτζ -ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012 από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 36 ετών- και τον Σέρτζιο.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε με την νυν σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν το 1997 / Φωτογραφία: ΑΡ

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Μπριζίτ Νίλσεν (1985-1987) και αργότερα τη νυν σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, το 1995, με την οποία έχει αποκτήσει τρεις κόρες, τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ.

