Viral: Πέταξαν φυλλάδια καλώντας κατοίκους του Σικάγο να μετακινήσουν το διάσημο γλυπτό «Cloud Gate» για... 18 εκατοστά -Δείτε τι συνέβη

Ένα διάσημο μνημείο της πόλης του Σικάγο, βάρους 110 τόνων, επιχείρησαν να μετακινήσουν εκατοντάδες άνθρωποι, σε μια πρωτότυπη πρωτοβουλία που έγινε viral.



Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Millennium Park, έπειτα από την κυκλοφορία ενός ανώνυμου φυλλαδίου που καλούσε το κοινό να βοηθήσει στη μετακίνηση του γλυπτού Cloud Gate – το οποίο οι κάτοικοι του Σικάγο αποκαλούν χαϊδευτικά «The Bean» (Το Φασόλι) – ακριβώς επτά ίντσες (περίπου 18 εκατοστά) προς τα αριστερά.



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Η αφίσα, η οποία αναρτήθηκε σε διάφορα σημεία στους δρόμους του Σικάγο και έγινε viral, προσκαλούσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στην «πρώτη προσπάθεια μετακίνησης του Φασολιού», στις 12:47 το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με ανάρτηση στο Reddit.

«Πρέπει να μετακινήσουμε το Φασόλι επτά ίντσες προς τα αριστερά», ανέφερε το φυλλάδιο, χωρίς να δίνει καμία περαιτέρω εξήγηση.

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Χαμός από κόσμο για να μετακινήσουν το «Φασόλι»

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων να προσπαθεί ταυτόχρονα να σπρώξει το γιγαντιαίο γλυπτό προς την ίδια κατεύθυνση. Παρά τη μαζική προσπάθεια, το «Φασόλι», το οποίο ζυγίζει 110 τόνους, δεν μετακινήθηκε ούτε εκατοστό, όπως μετέδωσαν τα CBS News και NBC Chicago.

Το γλυπτό Cloud Gate φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Άνις Καπούρ και αποκαλύφθηκε στο Millennium Park το 2006.

Ο Τέιλορ Μπένετ, ο οποίος κατάγεται από το Σικάγο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τη συγκέντρωση που έγινε viral, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της τοπικής κοινότητας, τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα.

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«Φυσικά, δεν καταφέραμε πραγματικά να μετακινήσουμε το Φασόλι, καθώς ζυγίζει 110 τόνους. Ωστόσο, η κοινότητα που δημιουργήθηκε γύρω από αυτή την πρωτοβουλία με συγκίνησε και με εντυπωσίασε απίστευτα», έγραψε ο Μπένετ στη λεζάντα της ανάρτησής του.

«Αγαπώ την πόλη μου, αγαπάμε την τέχνη μας και εκτιμώ την ευκαιρία που μου δόθηκε να έρθω πιο κοντά στους συμπολίτες μου ως κάτοικος του Σικάγο».

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«Μια ευρηματική και χιουμοριστική πρωτοβουλία» λέει το ίδρυμα Millenium Park

«Το Ίδρυμα επιμελείται, διατηρεί και αναβαθμίζει τα έργα τέχνης, την αρχιτεκτονική, τους κήπους και τις διαδραστικές εμπειρίες του πάρκου, που συγκαταλέγεται στα κορυφαία του κόσμου. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα που βρίσκονται υπό τη φροντίδα μας είναι και το Cloud Gate, γνωστό και ως “The Bean”», δήλωσε σε ανακοίνωσή της στο περιοδικό PEOPLE η Κάθριν Ντίρι, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Millennium Park.

«Η συγκέντρωση των πολιτών γύρω από το Cloud Gate, με σκοπό να το μετακινήσουν επτά ίντσες, ήταν μια ευρηματική και χιουμοριστική πρωτοβουλία! Χαρήκαμε ιδιαίτερα βλέποντας τόσους πολλούς κατοίκους του Σικάγο να συσπειρώνονται γύρω από ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης», πρόσθεσε.

«Το γεγονός ότι ζυγίζει 110 τόνους και είναι στερεωμένο στο έδαφος καθιστούσε εξαρχής μάταιη την προσπάθεια. Ωστόσο, το Cloud Gate έχει σχεδιαστεί ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να το αγγίζουν και να αλληλεπιδρούν με αυτό, επομένως εκτιμούμε ιδιαίτερα το επιπλέον ενδιαφέρον που του έδειξαν».

Η Ντίρι επιβεβαίωσε ότι η συγκέντρωση, η οποία έγινε viral, τελούσε υπό την παρακολούθηση της ασφάλειας του πάρκου και ότι το Cloud Gate «καθαρίστηκε κανονικά, όπως συμβαίνει μετά από κάθε ημέρα». «Με τόσο πολλούς επισκέπτες καθημερινά, μερικά επιπλέον αποτυπώματα χεριών δεν αποτελούν κάτι καινούργιο!», κατέληξε.