Η αιχμηρή αντίδραση της Sia στην απόφαση να καταβάλει μηνιαία διατροφή στον πρώην της -Με μόλις 5 λέξεις - iefimerida.gr

Μια έμμεση αιχμή στον πρώην σύζυγό της φαίνεται πως «πέταξε» η Sia, μετά την είδηση πως πρέπει να του καταβάλει μηνιαία διατροφή για το παιδί τους.



Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το περιοδικό «People» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Αυστραλή τραγουδίστρια συμφώνησε να πληρώνει στον πρώην της 40.000 δολάρια τον μήνα για τον δίχρονο γιο τους, στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής επιμέλειας.



H δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού τους

Επιπλέον, η Sia θα πρέπει να καταβάλλει διατροφή ξεκινώντας από την 1η Απριλίου και θα συνεχιστεί μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Η τραγουδίστρια αναλαμβάνει επίσης την κάλυψη των διδάκτρων ιδιωτικού σχολείου, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και της ασφάλισης υγείας του γιου τους.

Η συμφωνία κοινής επιμέλειας, σύμφωνα με πληροφορίες, καθορίζει συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες ο Μπερνάντ θα έχει την επιμέλεια του παιδιού, καθώς και τον επιμερισμό των διακοπών μεταξύ των γονέων.

Υπενθυμίζεται πως η Sia κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Ντάνιελ Μπερνάντ τον Μάρτιο του 2025. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια του γιου τους, το πρώην ζευγάρι έβγαλε τα άπλυτά του στη φόρα, με αλληλοκατηγορίες για εθισμούς και παιδική πορνογραφία.

Η σπόντα της Sia στον πρώην σύζυγό της

Η δικαστική αυτή απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού τους και την καταβολή διατροφής, φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στην Sia, με την 50χρονη τραγουδίστρια να κάνει μια αιχμηρή ανάρτηση στο Χ, γράφοντας: «Οι καλοί πατεράδες βρίσκουν δουλειά».

Σε άλλη ανάρτησή της στο Χ την ίδια μέρα, η Σία έγραψε: «Είμαι μια νηφάλια, εργαζόμενη μητέρα που προσπαθεί να αγοράσει την ηρεμία της. Έχω την κύρια επιμέλεια του γιου μας και, επειδή είμαι ο μόνος γονέας με εισόδημα, πρέπει να πληρώνω την εξαιρετικά υψηλή διατροφή της Καλιφόρνιας. Ήταν μια φρικτή χρονιά, αλλά μου έμαθε πώς να διαχειρίζομαι εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, να βάζω την οικογένειά μου σε προτεραιότητα και να μην απορροφώ την αρνητικότητα των άλλων. Το να σφάλλεις είναι ανθρώπινο, το να συγχωρείς είναι θεϊκό».