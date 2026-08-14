Σχεδόν όλοι αφήνουν το κλειδί στην κλειδαριά τη νύχτα -Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος - iefimerida.gr

Είναι μια συνήθεια που μοιάζει απολύτως φυσιολογική και σχεδόν κανείς δεν σκέφτεται δεύτερη φορά όταν αφήνει τα κλειδιά πίσω από την κλειδωμένη πόρτα του, όταν πέφτει για ύπνο.

Είναι πρακτικό για το επόμενο πρωί και πολλοί πιστεύουν ότι έτσι κάνουν το σπίτι τους πιο ασφαλές. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στην Ολλανδία, η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνει την κατοικία πιο ευάλωτη.

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Τι συμβαίνει μέσα στην κλειδαριά

Σε έναν κυλινδρικό μηχανισμό υπάρχουν μικρά ελατήρια και πείροι διαφορετικού μήκους. Χωρίς το σωστό κλειδί, οι πείροι εμποδίζουν τον μηχανισμό να περιστραφεί. Όταν τοποθετείται το σωστό κλειδί, οι πείροι μετακινούνται στη σωστή θέση και η κλειδαριά μπορεί να ανοίξει.

Σύμφωνα με τεχνικό ασφαλείας που μίλησε στο Gamestar στην Ολλανδία, οι μηχανισμοί είναι σχεδιασμένοι για μακροχρόνια χρήση, όμως σε παλαιότερες κλειδαριές η πιθανότητα βλάβης μπορεί να αυξάνεται όσο τα εξαρτήματα καταπονούνται.

Το σημαντικότερο ζήτημα, ωστόσο, αφορά την ασφάλεια. Πολλοί πιστεύουν ότι ένα κλειδί στην εσωτερική πλευρά εμποδίζει έναν διαρρήκτη να ανοίξει την πόρτα απ' έξω. Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα στις σύγχρονες κλειδαριές.

Η προειδοποίηση της ολλανδικής αστυνομίας

Πολλοί σύγχρονοι κύλινδροι διαθέτουν λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία επιτρέπει την εξωτερική λειτουργία της κλειδαριάς ακόμη και όταν υπάρχει κλειδί στην εσωτερική πλευρά.

Η ολλανδική αστυνομία συμβουλεύει να κλειδώνουμε πάντα την πόρτα και στη συνέχεια να αφαιρούμε το κλειδί.

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«Με ένα κλειδί στην κλειδαριά σας είστε πιο ευάλωτοι σε διαρρήξεις» ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο περιοδικό της ασφαλιστικής Interpolis.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε πόρτες που διαθέτουν τζάμι ή γραμματοκιβώτιο, καθώς ένας διαρρήκτης μπορεί να επιχειρήσει να φτάσει στο κλειδί από την άλλη πλευρά ή να σπάσει ένα μικρό τζάμι.

Μην παίρνετε το κλειδί στο υπνοδωμάτιο

Το να αφαιρέσετε το κλειδί από την κλειδαριά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κρύψετε κάπου μακριά. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο.

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί να μην παίρνουμε το κλειδί μαζί μας στον επάνω όροφο ή στο υπνοδωμάτιο. Σε περίπτωση που ξυπνήσουμε μέσα στον πανικό από συναγερμό πυρκαγιάς, μπορεί να ξεχάσουμε πού το έχουμε αφήσει.

Η καλύτερη λύση είναι ένα σταθερό σημείο κοντά στην πόρτα, αλλά εκτός οπτικού πεδίου. Ένα μικρό γαντζάκι στον τοίχο μπορεί να είναι μια καλή επιλογή, σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από το γραμματοκιβώτιο.