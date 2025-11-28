Σχεδόν 50 χρόνια αφοσίωσης: «Το αφεντικό απλώς έσκισε την παραίτησή μου» - iefimerida.gr

Ο Χέρμπερτ Κάθαν παρέμεινε πιστός στον εργοδότη του, δουλεύοντας εκεί για πάρα πολλά χρόνια και έκανε καριέρα με το απολυτήριο της βασικής εκπαίδευσης.

Πρόκειται για κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, καθώς όπως αναφέρει το Schwaebische, από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας προκύπτει ότι το περασμένο έτος το 41,7% των ερωτηθέντων εργαζόταν στον εργοδότη του για τουλάχιστον δέκα χρόνια, με το αντίστοιχο ποσοστό μία δεκαετία νωρίτερα να είναι 47,1%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 1977 εργάζεται στην ίδια εταιρεία -Η πορεία του μέσα στον χρόνο

Η πρώτη εργάσιμη μέρα του Χέρμπερτ Κάθαν στην εταιρεία κατασκευής προσόψεων App στο Λόιτκιρχ ήταν η 1η Αυγούστου 1977.

«Έμαθα την τέχνη του κλειδαρά, μαζί με πέντε ακόμη μαθητευόμενους», θυμάται ο Κάθαν. Σχεδόν πενήντα χρόνια αργότερα, με το απολυτήριο γυμνασίου του, έχει ανέλθει εντός της εταιρείας μέχρι τη θέση του διευθυντή του τεχνικού γραφείου. Σύντομα θα παραδώσει το γραφείο του στον διάδοχό του.

Ήδη κατά τη διάρκεια της μαθητείας του, ο Κάθαν πέρασε από όλα τα τμήματα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης.

Ακόμη και ο τότε διευθυντής του, Ένγκελμπερτ Άπ, τον πρόσεξε, κάτι που του άνοιξε τον δρόμο για το τεχνικό γραφείο. Εσωτερικά σεμινάρια και προσωπική πρωτοβουλία του επέτρεψαν να εξελιχθεί σε αυτόν τον τομέα. «Τέτοιες αλλαγές είναι εφικτές ακόμη και σήμερα», λέει ο Κάθαν.

Όταν μεταπήδησε στο τεχνικό γραφείο, τότε δεν δούλευαν ακόμα στον υπολογιστή. Έμαθε να σχεδιάζει ακόμα στο σχεδιαστήριο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήρθε σιγά-σιγά η μετάβαση στην κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο Κάθαν έγινε υπεύθυνος έργου. Θυμάται ακόμα καλά το πρώτο του έργο: Τον κώνο του Ταχυδρομικού Μουσείου της Φρανκφούρτης. Το 2004 ανέλαβε τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Κάθαν θυμάται επίσης πολύ καλά πώς του προσφέρθηκε τότε η θέση την Καθαρά Δευτέρα.

Έκτοτε έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα πρότυπα.

«Κάθε έργο είναι μοναδικό. Ξεκινάμε πάντα από το μηδέν και πρέπει να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις από την αρχή. Δεν υπάρχει χρόνος για δοκιμές ή διορθώσεις», εξηγεί. Οι απαιτήσεις για τις προσόψεις είναι ποικίλες: Εκτός από τις αισθητικές απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων, πρέπει να πληρούνται και οι κατασκευαστικές προδιαγραφές, όπως η αεροστεγανότητα, η θερμομόνωση και η αντοχή στη βροχή.

Η συμβουλή του προς τους νέους

Στην ερώτηση ποια συμβουλή θα έδινε σε νέους, απαντά: «Να προσεγγίζουν το θέμα με ενθουσιασμό, κίνητρο και πάθος.» Εξάλλου, σύμφωνα με τον Κάθαν, η App προσφέρει πάντα τη δυνατότητα να κάνει κανείς το επόμενο βήμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την αφοσίωσή του την αιτιολογεί με τα ενδιαφέροντα έργα και την καλή συνεργασία. Φυσικά, όπως λέει ο Κάθαν, υπήρξαν και για τον ίδιο στιγμές που ήθελε να φύγει από την εταιρεία. Μάλιστα, κάποτε είχε ήδη γράψει την παραίτησή του. Όμως ο τότε διευθυντής του την έσκισε, διηγείται ο Κάθαν χαμογελώντας.

Έζησε τρεις γενιές διευθυντών

Ο Κάθαν έχει ζήσει τρεις γενιές στην οικογενειακή επιχείρηση του Λόιτκιρχ. Τον προσέλαβε ο ιδρυτής της εταιρείας, Ρούπερτ Απ, ενώ το μεγαλύτερο διάστημα ήταν οι Ένγκελμπερτ και Ρόλαντ Απ οι διευθυντές του.

Πλέον, τη διεύθυνση της επιχείρησης έχουν αναλάβει οι Μάγκνους και Βαλεντίν Απ. Με όλους είχε πάντα πολλές καλές συζητήσεις, λέει ο Κάθαν.

Μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες στην εταιρεία, κοιτάζει ικανοποιημένος την καριέρα του πίσω.

«Είμαι ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν εδώ και για τη συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους. Η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά η αφοσίωση και το κίνητρο των εργαζομένων είναι καθοριστικά»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους πέντε άλλους που ξεκίνησαν μαζί του την εκπαίδευση το 1977, ένας συνάδελφος είναι επίσης ακόμα εκεί, διηγείται ο Κάθαν.

Αυτός θα βγει στη σύνταξη του χρόνου. Ωραίο είναι επίσης το γεγονός ότι και ο διάδοχός του ως διευθυντής του τεχνικού γραφείου, ο Ράινχολντ Μέντλερ, είναι «παιδί» της εταιρείας. Ο Μέντλερ είναι στην App από το 1992 και έκανε εδώ την εκπαίδευσή του ως τεχνικός σχεδιαστής.

Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί πιστοί εργαζόμενοι

Η περίπτωση του Κάθαν θεωρείται σπάνια και οι αριθμοί δείχνουν ότι δύσκολα θα υπάρξουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι στις βιοτεχνικές μας επιχειρήσεις, οι οποίοι παραμένουν στον εργοδότη τους για πολλές δεκαετίες – συχνά ακόμη και 30, 40 ή και περισσότερα χρόνια. Αυτό το γνωρίζουμε από τα πολυάριθμα πιστοποιητικά εργαζομένων που εκδίδουμε για τις επιχειρήσεις μας», εξηγεί ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Τεχνών, Τζουσέπε Παλμιέρι.