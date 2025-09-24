 Σέρρες: Αποθέωση για την πρεμιέρα του 2ου κύκλου -Συγκινημένο το κοινό, θυμάται τον Πάνο Νάτση - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Σέρρες: Αποθέωση για την πρεμιέρα του 2ου κύκλου -Συγκινημένο το κοινό, θυμάται τον Πάνο Νάτση

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες
Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες / Φωτογραφία: Glomex
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επέστρεψαν την Τρίτη, 23/9, οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, με το κοινό να υποδέχεται με ενθουσιασμό τη 2η σεζόν της σειράς.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς συνοδεύτηκε από συγκίνηση, με τον Γιώργο Ζυγούρη να αναλαμβάνει τον ρόλο του «Οδυσσέα», στη θέση του αδικοχαμένου Πάνου Νάτση, ο οποίος σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στις 29 Ιανουαρίου του 2022.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σέρρες: «Βροχή» τα σχόλια στο Χ, ενθουσιασμένοι οι τηλεθεατές με τον νέο κύκλο

Η επιστροφή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους χρήστες στο Χ, με αρκετούς να αναφέρονται με συγκινητικά λόγια στην απώλεια του Πάνου Νάτση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλές ήταν και οι αποθεωτικές αναρτήσεις για το σενάριο της σειράς, αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζει θέματα για τη διαφορετικότητα και την κοινωνική αποδοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σέρρες τηλεοπτική σειρά Γιώργος Καπουτζίδης πρεμιέρα ΠΑΝΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ