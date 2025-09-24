Σέρρες: Αποθέωση για την πρεμιέρα του 2ου κύκλου -Συγκινημένο το κοινό, θυμάται τον Πάνο Νάτση - iefimerida.gr

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επέστρεψαν την Τρίτη, 23/9, οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, με το κοινό να υποδέχεται με ενθουσιασμό τη 2η σεζόν της σειράς.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς συνοδεύτηκε από συγκίνηση, με τον Γιώργο Ζυγούρη να αναλαμβάνει τον ρόλο του «Οδυσσέα», στη θέση του αδικοχαμένου Πάνου Νάτση, ο οποίος σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στις 29 Ιανουαρίου του 2022.

Σέρρες: «Βροχή» τα σχόλια στο Χ, ενθουσιασμένοι οι τηλεθεατές με τον νέο κύκλο

Η επιστροφή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους χρήστες στο Χ, με αρκετούς να αναφέρονται με συγκινητικά λόγια στην απώλεια του Πάνου Νάτση.

Πολλές ήταν και οι αποθεωτικές αναρτήσεις για το σενάριο της σειράς, αλλά και τον τρόπο που προσεγγίζει θέματα για τη διαφορετικότητα και την κοινωνική αποδοχή.

