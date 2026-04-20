Η Σερ ανακάλυψε ότι έχει μια 15χρονη εγγονή – Ποια ήταν η αντίδρασή της - iefimerida.gr

Η Σερ φέρεται να έμαθε ότι έχει μια εγγονή την οποία απέκτησε κρυφά ο γιος της, Ελάια Μπλου Άλμαν πριν από 15 χρόνια.



Το πρώην μοντέλο Κέιτι Έντουαρντς ισχυρίστηκε ότι είχε σχέση με τον Ελάια το 2010 και πως την ίδια χρονιά έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Έβερ, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην US Sun.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Σερ επικοινώνησε μαζί μου τον περασμένο Ιούνιο και με ρώτησε αν ισχύει, οπότε έπρεπε να το παραδεχτώ» ανέφερε εξηγώντας ότι η διάσημη τραγουδίστρια είχε ακούσει κάτι για την Έβερ από τον γιο της το 2021, όταν εκείνος είχε πάρει υπερβολική δόση, αλλά το θεώρησε «παραλήρημα».



Η Σερ με τον γιο της Ελάια

H αντίδραση της Σερ: «Επιτέλους, είμαι γιαγιά»

«Όταν άκουσε τα νέα, έμεινε άφωνη» ισχυρίστηκε η Έντουαρντς. «Η Σερ είπε στην οικογένειά της: ‘Θεέ μου, επιτέλους είμαι γιαγιά».



Το πρώην μοντέλο, το οποίο είναι εγγονή της Τζούλι Άντριους, μίλησε για τη φερόμενη σχέση της με τον 49χρονο Άλμαν, εξηγώντας πως έμεινε έγκυος μετά από μια νύχτα μαζί του. «Το ήξερε από την πρώτη μέρα, αλλά δεν ήθελε ποτέ να γίνει γονιός» υποστήριξε. «Εμφανιζόταν κάθε λίγα χρόνια, αλλά απλώς έλεγε ένα γεια».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Έντουαρντς, η οποία είναι πλέον παντρεμένη, ισχυρίστηκε πως ο Ελάια της έστειλε μήνυμα το 2021 μετά την κατανάλωση υπερβολικής δόσης, ζητώντας να επανορθώσει. Και λίγο πριν νοσηλευτεί για δεύτερη υπερβολική δόση το 2023, επέστρεψε στη ζωή της Έντουαρντς και της κόρης του.



«Λίγες εβδομάδες αργότερα, πήρε υπερβολική δόση και νοσηλεύτηκε, και τότε ήταν που επικοινώνησε μαζί μου η Σερ. Ήθελε να μάθει τι είχε συμβεί και στη συνέχεια με ρώτησε αν ισχύει ότι έχει μια εγγονή».



Η συνάντηση με την εγγονή της

Έκτοτε, η Σερ έχει γνωρίσει την εγγονή της και μάλιστα, σύμφωνα με την Έντουαρντς τις κάλεσε στην έπαυλή της στο Μαλιμπού τον Σεπτέμβριο του 2025.



«Ήταν υπέροχη και ευγενική και δειπνήσαμε μαζί» είπε το πρώην μοντέλο. «Η Σερ ρώτησε την Έβερ αν θέλει να δει τη ντουλάπα της και της έδειξε ένα τζιν που είχε φορέσει σε συναυλία. Ήταν μια ωραία εμπειρία για εκείνη».