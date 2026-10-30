Τόσα χρήματα έβγαλε η Σελίν Ντιόν από τις συναυλίες της στο Παρίσι - Ίλιγγο προκαλεί το ποσό - iefimerida.gr

Ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό έχει βγάλει η Σελίν Ντιόν από το πρώτο μέρος της πολυαναμενόμενης σειράς συναυλιών της στο Παρίσι.

Η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια απουσίας λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου, που προκαλεί σοβαρή μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.



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Τόσα έβγαλε η Σελίν Ντιόν από τις συναυλίες στο Παρίσι

Οι συναυλίες της ξεκίνησαν στις 12 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου στο Plenitude Arena, αποφέροντας στην 58χρονη τραγουδίστρια έσοδα ύψους 125,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Billboard. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, η Σελίν Ντιόν πούλησε συνολικά 539.000 εισιτήρια κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της.



Αυτή η θριαμβευτική επιστροφή σηματοδότησε την επανεμφάνιση της Σελίν Ντιόν σε μεγάλες συναυλιακές σκηνές, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 6 χρόνια. Η καλλιτεχνική της πορεία είχε διακοπεί αρχικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού το 2020 και στη συνέχεια εξαιτίας της διάγνωσής της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (Stiff Person Syndrome) το 2022.

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Η τραγουδίστρια αναμένεται να επιστρέψει στο Παρίσι για το δεύτερο σκέλος των εμφανίσεών της την ερχόμενη άνοιξη, με δέκα συναυλίες προγραμματισμένες από τις 8 έως τις 29 Μαΐου.

«Σε ευχαριστώ, Παρίσι, που με υποδέχτηκες ξανά. Θα κρατήσω αυτές τις στιγμές μέσα μου για πολύ καιρό», έγραψε η Σελίν Ντιόν στο Instagram μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συναυλίας της.