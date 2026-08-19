Σελίν Ντιόν: Η νέα εξομολόγηση για την υγεία της -«Δεν είναι πάντα όλα όμορφα» - iefimerida.gr

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή, μιλά ανοιχτά για την υγεία της και περιγράφει πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά της μετά τη διάγνωση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Σελίν Ντιόν, λίγο πριν επιστρέψει στη σκηνή, αναφέρθηκε στη διάγνωσή της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου. Περιέγραψε την πάθηση ως προοδευτική, την οποία αντιμετωπίζει εδώ και δύο δεκαετίες, αποφεύγοντας όμως να τη χαρακτηρίσει «ασθένεια».

Το 2022 είχε αποκαλύψει δημόσια το πρόβλημα υγείας της, ακυρώνοντας τις εμφανίσεις της. Αισθάνθηκε ότι όφειλε την αλήθεια στους θαυμαστές της, οι οποίοι την στήριξαν αγοράζοντας εισιτήρια και δίσκους, και ήθελε να γνωρίζουν ότι είναι ζωντανή.

Η κατάστασή της άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της, ξεκινώντας άμεσα ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας. Αυτό περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, φωνητική θεραπεία, ανοσοθεραπεία, νέα φαρμακευτική αγωγή, καθώς και συστηματική άσκηση με Pilates και μπαλέτο για τη φυσική της κατάσταση.

Για την επικείμενη επιστροφή της στη σκηνή δηλώνει ενθουσιασμένη αλλά και αγχωμένη. Ανυπομονεί να βρεθεί ξανά μπροστά στο κοινό της, αποδίδοντας τη στενή σχέση μαζί του στο γεγονός ότι παραμένει πάντοτε ειλικρινής και «ανοιχτό βιβλίο».

Η 58χρονη Καναδή τραγουδίστρια ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στο Παρίσι αυτό το φθινόπωρο, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά εμφανίσεων διάρκειας πέντε εβδομάδων.

Οι συναυλίες αυτές θα είναι οι πρώτες τακτικές εμφανίσεις της μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων συναυλιών της στο Λας Βέγκας το 2022.

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Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν εντυπωσιακό, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν αμέσως. Η μεγάλη ζήτηση οδήγησε την τραγουδίστρια στην απόφαση να επιστρέψει για ακόμη μία σειρά εμφανίσεων διάρκειας τριών εβδομάδων τον Μάιο του 2027.

Η Σελίν Ντιόν μιλά για την κατάσταση της υγείας της

Λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στη σκηνή, η Σελίν Ντιόν παραχώρησε συνέντευξη στο Harper’s Bazaar και αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας της μετά τη διάγνωσή της με σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου, γνωστό διεθνώς ως Stiff Person Syndrome.

Η ίδια είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή της το 2022, αν και, όπως έχει αποκαλύψει, αντιμετώπιζε συμπτώματα για σχεδόν δύο δεκαετίες.

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«Είναι μια προοδευτική πάθηση», εξήγησε, αποφεύγοντας ωστόσο να χρησιμοποιήσει τον όρο «ασθένεια». Μάλιστα, αστειεύτηκε λέγοντας ότι η συγκεκριμένη λέξη την κάνει να σουφρώνει τη μύτη της με αποστροφή και να λέει κάτι σαν: «Κέβιν, είσαι σκέτη αρρώστια». Πρόκειται για τη γνωστή ατάκα από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone), όπου ο Τζεφ ΜακΚάλιστερ λέει στον Κέβιν ΜακΚάλιστερ: «Kevin, you're such a disease».

Η αποκάλυψη της διάγνωσης το 2022

Τον Δεκέμβριο του 2022 η Σελίν Ντιόν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη διάγνωσή της, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο.

Σε αυτό εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους αναγκαζόταν να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της, καθώς και την παγκόσμια περιοδεία που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Αναφερόμενη τώρα στην απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά στους θαυμαστές της, τόνισε ότι αισθανόταν πως τους όφειλε την αλήθεια.

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«Πλήρωσαν για εισιτήρια. Αγόρασαν τους δίσκους μου. Εκείνοι μου έδωσαν αυτή την πολυτέλεια», είπε. «Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τους πω ότι είμαι ζωντανή».

Η νέα καθημερινότητά της μετά τη διάγνωση

Η διάγνωση άλλαξε σημαντικά την καθημερινότητα της Σελίν Ντιόν, η οποία ξεκίνησε άμεσα ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης.

Η τραγουδίστρια άρχισε φυσικοθεραπεία, φωνητική θεραπεία και ανοσοθεραπεία, ενώ παράλληλα ενέταξε νέα φαρμακευτική αγωγή στην καθημερινότητά της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στη φυσική της κατάσταση, ειδικά τώρα που προετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή.

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Τρεις φορές την εβδομάδα κάνει μαθήματα Pilates διάρκειας 90 λεπτών, ενώ άλλες δύο ημέρες ακολουθεί μαθήματα μπαλέτου. Παράλληλα, περνά αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο της κάνοντας ασκήσεις στην μπάρα που έχει στο γυμναστήριο του σπιτιού της.

«Ενθουσιασμένη και αγχωμένη» για την επιστροφή στη σκηνή

Η ερμηνεύτρια του «Because You Loved Me» παραδέχτηκε ότι αισθάνεται ταυτόχρονα «ενθουσιασμένη» και «αγχωμένη» για τις επερχόμενες εμφανίσεις της.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα ανέβει ξανά στη σκηνή μετά την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η Σελίν Ντιόν δηλώνει ευτυχισμένη που θα βρεθεί και πάλι μπροστά στους εκατομμύρια θαυμαστές της.

«Έχει περάσει τόσο πολύς καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι που να τους δείχνει πόσο μου έλειψαν», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε από πού αντλεί τόση δύναμη μέσα από τη σχέση της με το κοινό της, απάντησε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να είναι επειδή είμαι ανοιχτό βιβλίο».

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Η Σελίν Ντιόν στην ειδική προβολή της Amazon MGM Studios για το «I Am: Celine Dion» στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

«Είμαι ειλικρινής και δεν είναι πάντα όλα όμορφα»

Η Σελίν Ντιόν προχώρησε και σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, εξηγώντας ότι νιώθει περισσότερο ο εαυτός της όταν μπορεί να είναι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στους ανθρώπους που την ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια.

«Είμαι ειλικρινής και δεν είναι πάντα όλα όμορφα», είπε. «Μερικές φορές υπάρχουν χαρούμενες στιγμές, άλλες φορές λυπημένες, αλλά αυτό λέγεται ζωή».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Αντί να αμφισβητείς τη ζωή, μπορείς να τη ζήσεις; Εγώ, λοιπόν, ζω τη ζωή μου, κορίτσι μου. Ζω τη ζωή».

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Η διάσημη τραγουδίστρια σημείωσε ακόμη ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της, ακόμη και αν η διασημότητα συνοδεύεται αναπόφευκτα από ορισμένες δυσκολίες.

Με χιούμορ, σχολίασε: «Λοιπόν, κορίτσι μου, αν δεν θέλεις να υπογράφεις αυτόγραφα, αν δεν θέλεις να περιποιείσαι τον εαυτό σου και αν δεν θέλεις να σε ενοχλούν επειδή τα μακαρόνια σου θα κρυώσουν, μπορείς πάντα να μείνεις σπίτι. Αλλά κοίτα όλα όσα έχεις».