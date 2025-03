Πώς οι πορείες των Σελένα Γκόμεζ και Αριάνα Γκράντε μοιάζουν -Ηταν και οι δύο σταρ από παιδιά [βίντεο] - iefimerida.gr

Αφού εδραίωσαν τη θέση τους ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της μουσικής βιομηχανίας, η Αριάνα Γκράντε και η Σελένα Γκόμεζ έχουν κάνει σημαντικά βήματα και στην καριέρα τους ως ηθοποιοί.

Οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησαν το 2024, «Wicked» και «Emilia Pérez», αντίστοιχα, έχουν κερδίσει πολλά βραβεία.

Από το ταξίδι τους στη showbiz ως παιδικές σταρ μέχρι την ανάδειξή τους σε ποπ σταρ, ακολουθεί μια σύγκριση των δύο νεαρών καλλιτέχνιδων όσον αφορά την περιουσία τους, τα στατιστικά streaming και πολλά άλλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι είναι αντίπαλες στην περίοδο των βραβείων του 2025, η Αριάνα Γκράντε και η Σελένα Γκόμεζ απέδειξαν ότι η φιλία και η στήριξη μεταξύ καλλιτεχνών είναι πιο σημαντικές από οποιαδήποτε σύγκριση.

Στην εκδήλωση Academy Women’s Luncheon, που παρουσιάστηκε από τη Chanel τον Δεκέμβριο του 2024, οι δύο τραγουδίστριες κάθισαν δίπλα-δίπλα και απαθανατίστηκαν να έχουν μια γλυκιά συνομιλία. Η εικόνα τους έγινε viral, δείχνοντας τη ζεστή τους σχέση και το αλληλοσεβασμό τους.

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράστηκε μια φωτογραφία της με την Αριάνα Γκράντε στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Ένας άγγελος στη γη». Η Αριάνα Γκράντε δεν άργησε να ανταποδώσει, κάνοντας repost το Instagram Story της Σελένα και προσθέτοντας: «Αυτό είσαι εσύ @selenagomez».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ξεκίνημά τους ως παιδιά-καλλιτέχνες

Στα 32 της χρόνια, η Σελένα Γκόμεζ έχει ήδη διανύσει μια καριέρα δύο δεκαετιών, δεδομένης της καριέρας της ως παιδική καλλιτέχνιδα. Αν και σήμερα έχει πολλές ιδιότητες, όπως αυτή της τραγουδίστριας, της παραγωγού και της ηθοποιού, είναι δύσκολο να ξεχάσει κανείς πώς εντυπωσίασε τους πάντες με τον πρώτο της ρόλο ως ηθοποιός στην παιδική τηλεοπτική σειρά Barney & Friends - σε ηλικία μόλις 10 ετών.

Ως η μικρή Gianna, η Γκόμεζ κέρδισε επαίνους για την αξιολάτρευτη παρουσία της στην οθόνη και έδωσε επίσης μια μικρή γεύση από το μουσικό της ταλέντο ερμηνεύοντας τραγούδια στη σειρά. Σύντομα συμμετείχε σε μια συναυλία της Disney και πρωταγωνίστησε σε διάφορα έργα του καναλιού, συμπεριλαμβανομένων των guest εμφανίσεων στο The Suite Life of Zack & Cody και στο Hannah Montana το 2006. Το 2007, απέσπασε τον πιο διάσημο ρόλο της στη Disney, ο οποίος είναι αγαπητός μέχρι σήμερα με το Wizards of Waverly Place.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν 15 ετών όταν πρωταγωνίστησε στη σειρά και έπαιξε τον ρόλο της Alex Russo. Ενώ η σειρά συνέχισε να τρέχει μέχρι το 2012, η επιτυχία της Γκόμεζ ως σταρ της Disney σύντομα της εξασφάλισε κινηματογραφικούς ρόλους, καθώς πρωταγωνίστησε στις ταινίες Princess Protection Programme (δίπλα στη Demi Lovato) και Another Cinderella Story.

Σε μια αρκετά παρόμοια διαδρομή, η Αριάνα Γκράντετ ξεκίνησε και αυτή από νεαρή ηλικία στη βιομηχανία του θεάματος. Η 31χρονη τραγουδίστρια συμμετείχε στην πρώτη της σειρά του Nickelodeon, Victorious, όταν ήταν 14 ετών. Σύμφωνα με το IMDb, μετά την επιτυχημένη πορεία της σειράς από το 2010 έως το 2013, εμφανίστηκε στη συνέχεια και στο spinoff show Sam & Cat από το 2013 έως το 2014. Επίσης, έπαιξε ως guest star σε επεισόδια της δημοφιλούς εφηβικής κωμικής σειράς iCarly.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter, η Selena Gomez αποκάλυψε πώς οι δύο σταρ έχουν δεθεί μέσα από τις κοινές τους εμπειρίες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τόσο τρελό, γιατί βιώνουμε τα πράγματα ταυτόχρονα. Δεν μεγαλώσαμε ποτέ μαζί προσωπικά, αλλά νιώθουμε σαν να το κάναμε. Είναι πραγματικά όμορφο να μπορείς να πεις: ‘Είσαι αγχωμένη;’ ‘Ναι.’ ‘Είσαι κι εσύ αγχωμένη;’ ‘Ναι.’ Είναι διασκεδαστικό. Είμαι περήφανη για εκείνη, ξέρεις.»

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας σε μικρή ηλικία

Εκτός από το να μοιράζονται τις χαρές της επιτυχίας που κέρδισαν νωρίς στην καριέρα τους, και οι δύο σταρ ήταν επίσης ειλικρινείς σχετικά με την αντιμετώπιση της σκοτεινής πλευράς της φήμης ως παιδικές σταρ.

Η Σελένα Γκόμεζ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα να αποτινάξει την «εικόνα της Disney». Πολλοί θεωρούν ότι η ταινία του 2012, Spring Breakers, ήταν το σημείο καμπής όπου η Γκόμεζ απομακρύνθηκε από το αθώο προφίλ του Disney Channel και καθιερώθηκε ως πιο ώριμη καλλιτέχνιδα.



Με την πάροδο των χρόνων, η τραγουδίστρια ήταν επίσης ειλικρινής σχετικά με την αντιμετώπιση των παπαράτσι σε νεαρή ηλικία και την επίδραση που είχε αυτό πάνω της. Μιλώντας στο Business of Fashion, η Γκόμεζ αποκάλυψε:



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν ίσως 15 ή 16 ετών και οι άνθρωποι έβγαζαν φωτογραφίες - φωτογράφοι. Δεν νομίζω ότι κανείς ήξερε πραγματικά ποια ήμουν. Αλλά αισθάνθηκα πολύ παραβιασμένη και δεν μου άρεσε ούτε το καταλάβαινα και αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο γιατί ήμουν ένα νεαρό κορίτσι και αυτοί ήταν ενήλικες άντρες. Δεν μου άρεσε αυτό το συναίσθημα».

Η σκοτεινή πλευρά της παιδικής φήμης ήρθε ξανά στο προσκήνιο με την κυκλοφορία της νέας σειράς ντοκιμαντέρ του Investigation Discovery, με τίτλο «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV». Η σειρά ερευνά τοξικά και κακοποιητικά περιβάλλοντα στα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα της δεκαετίας του '90, ακατάλληλο περιεχόμενο σε εκπομπές του Nickelodeon, που θεωρητικά απευθύνονταν σε παιδιά, καθώς και μαρτυρίες πρώην παιδιών ηθοποιών, οι οποίες αποκαλύπτουν τις προκλήσεις και τις καταχρήσεις πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρόλο που η Αριάνα Γκράντε δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ, καθώς έγινε γνωστή μέσα από σειρές του Nickelodeon όπως το Victorious και το Sam & Cat, αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τις δικές της εμπειρίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast του Penn Badgley, Podcrushed, η Γκράντε μίλησε ειλικρινά για το πώς επανεξετάζει την εμπειρία της ως παιδί σταρ: «Η σχέση μου με όλο αυτό έχει - και εξακολουθεί - να αλλάζει. Επεξεργάζομαι ξανά πολλά από όσα έζησα. Πιστεύω ότι το περιβάλλον πρέπει να γίνει πιο ασφαλές αν τα παιδιά πρόκειται να εργάζονται στην υποκριτική. Πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι. Πρέπει να επιτρέπεται στους γονείς να είναι όπου θέλουν».

Μουσικά επιτεύγματα και στατιστικά streaming

Η Ariana Grande πρόσθεσε στον κατάλογο των επιτευγμάτων της, αρκετά εκπληκτικά ρεκόρ το 2024, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού ορόσημου, ξεπερνώντας τα 10 δισεκατομμύρια streams στο Spotify μέσα στη χρονιά. Το έβδομο στούντιο άλμπουμ της, Eternal Sunshine, σημείωσε επίσης εκπληκτικές επιδόσεις τόσο στα charts του Billboard όσο και στις πλατφόρμες streaming, κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στους 10 καλλιτέχνες με τις περισσότερες ροές στο Spotify το 2024. Εκτός από την κατάκτηση του Νο. 1 για το άλμπουμ της, είχε επίσης δύο νούμερο ένα τραγούδια στο Billboard Hot 100 το 2024: «Yes, And?» και «We Can't Be Friends (Wait for Your Love)».

Παρόλο που σνομπάρεται από τις κύριες κατηγορίες τραγουδιού και δίσκου της χρονιάς, το άλμπουμ της το 2024 έλαβε τρεις υποψηφιότητες για τα Grammy 2025 στις κατηγορίες Best Pop Duo/Group Performance, Best Pop Vocal Album και Best Dance Pop Recording.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν μέσω των πρότζεκτ που συμμετέχει ως ηθοποιός, όπως το «Only Murders in the Building», η Γκόμεζ φαίνεται να έχει βάλει τη μουσική σε δεύτερη μοίρα, ωστόσο τα παλαιότερα singles της συνεχίζουν να κερδίζουν μαζικά νούμερα streaming χρόνο με το χρόνο. Το τραγούδι της «Wolves» του 2017 έγινε πρόσφατα ξανά επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς έκανε ντεμπούτο σε πολλά charts, χαρίζοντας στην τραγουδίστρια ένα top 10 smash τον Νοέμβριο του 2024. Το single της «Love On» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο κέρδισε επίσης πάνω από 30 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Η επιτυχία των ταινιών Wicked και Emilia Pérez

Το Wicked έγινε μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ταινίες του 2024. Εκτός από τη μεγάλη απήχησή του στο εγχώριο box office των ΗΠΑ, το μιούζικαλ σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις και στο διεθνές box office. Η ταινία απέσπασε, επίσης, εγκωμιαστικές κριτικές, με τη Γκράντε να λαμβάνει θετικά σχόλια για την ερμηνεία της ως Γκλίντα.

Όσο για την ισπανική μουσικο-κωμική ταινία εγκλήματος Emilia Pérez της Γκόμεζ, απέσπασε όχι μόνο εξαιρετικές κριτικές, αλλά και το Βραβείο της Επιτροπής στο φημισμένο Φεστιβάλ Καννών. Επιπλέον, το πρωταγωνιστικό σύνολο της ταινίας κέρδισε συλλογικά το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού. Στις Χρυσές Σφαίρες του 2025, η ταινία απέσπασε τις μεγαλύτερες τιμές της βραδιάς, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Ταινίας (Μιούζικαλ/Κωμωδία). Και οι δύο ταινίες ανταγωνίστηκαν και στα Βραβεία της Ακαδημίας, κερδίζοντας από δύο Όσκαρ η κάθε μία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυελλώδεις σχέσεις

Εκτός από τις πολλές ομοιότητες που μοιράζονται η Αριάνα Γκράντε και η Σελένα Γκόμεζ στην υποκριτική και μουσική τους πορεία, οι δύο ποπ σταρ έχουν επίσης απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης για τις πολυσυζητημένες σχέσεις τους. Η Γκράντε, η οποία οριστικοποίησε το διαζύγιό της από τον Ντάλτον Γκόμεζ το 2024, είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Πριν από αυτό, η τραγουδίστρια ήταν αρραβωνιασμένη με τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον το 2018, αλλά η σχέση τους έληξε τέσσερις μήνες αργότερα.

Αυτή τη στιγμή, η τραγουδίστρια διατηρεί σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Ίθαν Σλέιτερ, μια σχέση που έχει στιγματιστεί από σκάνδαλα λόγω αναφορών σχετικά με το χρονικό σημείο που ξεκίνησε η σχέση τους και τον χωρισμό του Σλέιτερ από την πρώην σύζυγό του, Λίλι Τζέι. Η Γκράντε και ο Σλέιτερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Wicked και σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair υπαινίχθηκε τη σχέση τους, λέγοντας ότι «ήταν δύσκολο να βλέπω την αρνητικότητα που γεννήθηκε από αναξιόπιστα ταμπλόιντ» και παραδέχθηκε πως «σίγουρα δεν γίνεται ποτέ πιο εύκολο».

Στο τέλος του 2024, η Σελένα Γκόμεζ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Μπένι Μπλάνκο μετά από ένα χρόνο σχέσης. Το ιστορικό των ραντεβού της τραγουδίστριας αποτελείται από αρκετά διάσημα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της πιο δημόσιας και αμφιλεγόμενης σχέσης της με τον Τζάστιν Μπίμπερ. Σχολιάζοντας τον αντίκτυπο του χωρισμού της από τον τραγουδιστή έχει δηλώσει το εξής: «Ένιωθα να με στοιχειώνει μια σχέση του παρελθόντος που κανείς δεν ήθελε να αφήσει πίσω του».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αριάνα Γκράντε - Σελένα Γκόμεζ: Ποια είναι πλουσιότερη;

Η Σελένα Γκόμεζ πέτυχε ένα απίστευτο ορόσημο το 2024, καθώς προστέθηκε στη λίστα με τις δισεκατομμυριούχες γυναίκες μουσικούς, όπως η Τέιλορ Σουίφτ και η Ριάνα. Η πολυτάλαντη τραγουδίστρια και ηθοποιός - η οποία είναι επίσης ιδρύτρια της δικής της επιχείρησης - κατάφερε να αυξήσει την περιουσία της στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με το Bloomberg, χάρη στην επιτυχία της Rare Beauty.

Επιπλέον, η τραγουδίστρια είδε αύξηση στα έσοδά της λόγω της επιτυχημένης πορείας της ως ηθοποιού στη σειρά Only Murders in the Building, στην οποία είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός.

Τα μουσικά έσοδα της τραγουδίστριας είναι εξίσου εντυπωσιακά, με σχεδόν 3,6 εκατομμύρια άλμπουμ να έχουν πουληθεί έως τον Αύγουστο του 2023, σύμφωνα με το Billboard. Ωστόσο, το πιο επιτυχημένο της εγχείρημα είναι η εταιρεία καλλυντικών της, Rare Beauty, η οποία αποτιμάται στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με το Business of Fashion.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αντίθεση με τη Γκόμεζ, η Αριάνα Γκράντε δεν είναι δισεκατομμυριούχος και η περιουσία της έχει καταγραφεί στα 240 εκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Γκράντε προέρχεται από τη μουσική της καριέρα, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων άλμπουμ και των περιοδειών της. Αν και ο ακριβής μισθός της για την ταινία Wicked δεν έχει επιβεβαιωθεί, φημολογείται ότι της προσφέρθηκαν 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η Γκράντε, η οποία διαθέτει επίσης τη δική της εταιρεία καλλυντικών R.E.M. Beauty, έχει ενισχύσει την περιουσία της μέσω των πωλήσεών της. Σύμφωνα με αναφορές, η εταιρεία καλλυντικών απέφερε έσοδα ύψους 88,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2023.