Ο σεφ Γιάννης Γκελντής, που φυλακίστηκε για χρέη στο Δημόσιο, εξομολογείται: «Η κόρη μου έφυγε μακριά μου» - iefimerida.gr

Λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο γνωστός σεφ Γιάννης Γκελντής μίλησε για τους πέντε μήνες που πέρασε στη φυλακή και για τα χρέη που τον «έπνιξαν».

Ο γνωστός από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του σε πρωινές εκπομπές στο παρελθόν μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκαλύπτοντας πως πέρασε πολύ δύσκολα και πως από τη στιγμή που μπήκε στη φυλακή, η μοναχοκόρη του αποτραβήχτηκε και πλέον δεν έχουν καμία επαφή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, ο γνωστός σεφ εξήγησε ότι από τότε που έχασε το στήριγμά του, τον πατέρα του, όλη η ζωή του ανατράπηκε και πέρασε κατάθλιψη. «Ο πατέρας μου ήταν ο μέντοράς μου, ήταν ο σεφ του βασιλιά Κωνσταντίνου», είπε αρχικά ο Γιάννης Γκελντής. Για να συνεχίσει: «Εγώ πέρασα Ιατρική, αλλά την παράτησα έπειτα από δύο χρόνια και πήγα στη Χαϊδελβέργη για να ακολουθήσω τα χνάρια του στη μαγειρική».

«Μια κόρη έχω… Φταίω»

Ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ μίλησε στη συνέχεια για τα πρόσωπα που του στάθηκαν αυτούς τους πέντε μήνες. Με τρεμάμενη φωνή εξήγησε ότι η κόρη του δεν του μιλάει γιατί αντιμετώπισε bullying εξαιτίας της σύλληψής του, όμως θα ήθελε τα πράγματα να είναι διαφορετικά: «Η σύντροφός μου ήταν ο μόνος άνθρωπος που ερχόταν να με δει. Η μητέρα μου, ο αδερφός μου και η αδερφή μου είναι στο εξωτερικό. Η κόρη μου αποτραβήχτηκε από εμένα, γιατί δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο bullying. Άρχισε να παρακολουθεί ειδικούς. Της έστειλα μήνυμα προχτές, δεν μου έχει απαντήσει. Μία κόρη έχω... Φταίω».

Να θυμίσουμε ότι ο 59χρονος σεφ συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2025, καθώς φέρεται να μην απέδωσε τον αναλογούντα ΦΠΑ, δημιουργώντας χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούσαν τις 350.000 ευρώ.