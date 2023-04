Σεφ αποκαλύπτει τις τρελές απαιτήσεις διασήμων: Κι όμως η Αννα Γουίντουρ βγάζει το ψάρι από την τσάντα της - iefimerida.gr

Λένε πως οι διασημότητες είναι περίεργοι άνθρωποι και τα θέλουν όλα στα πόδια τους. Ποια είναι όμως τα πιο τρελά αιτήματά τους όσον αφορά στο φαγητό; Ένας Αυστραλός σεφ αποκαλύπτει.



Ο Τζεφ Σρέτερ, ο οποίος έχει εργαστεί τόσο στο ξενοδοχείο Savoy στο Λονδίνο όσο και στο Royalton New York στο Μανχάταν, μίλησε για την καριέρα του στο podcast «I’ve Got News For You» και αποκάλυψε τις πιο τρελές παραγγελίες που έχει δεχτεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως λέει, οι πιο τρελές παραγγελίες που έχει ετοιμάσει ποτέ, ήρθαν από την διευθύντρια της Vogue Άννα Γουίντουρ, την Μαντόνα, την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ και τον διάσημο σχεδιαστή μόδας, Karl Lagerfeld.



Ο τόνος σε κονσέρβα που έφερνε μαζί της η Άννα Γουίντουρ

Σύμφωνα με τον Αυστραλό σεφ, η Άννα Γουίντουρ έφερνε τον δικό της τόνο σε κονσέρβα στο εστιατόριό του και ζητούσε να χρησιμοποιήσουν αυτό για το πιάτο niçoise αντί για φρέσκο ψάρι.



«Συνήθιζε να δειπνεί τουλάχιστον μία ή δύο φορές την εβδομάδα και είχε ειδικό τραπέζι. Περνούσε από διάφορες διατροφικές φάσεις και σε μία από αυτές εμείς σερβίραμε έναν υπέροχο τόνο niçoise» είπε. «Αλλά δεν της άρεσε ο φρέσκος τόνος, οπότε συνήθιζε να φέρνει τον δικό της τόνο σε κονσέρβα. Έτσι, έφτιαχνα αυτή την όμορφη σαλάτα niçoise, μετά άνοιγα την κονσέρβα και απλά τον έβαζα από πάνω. Και της άρεσε πολύ».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «σολομός αλά Μαντόνα» που έφτιαξε ο σεφ για την διάσημη τραγουδίστρια

Σε μια άλλη περίπτωση, ο σεφ είχε μεταβεί αεροπορικώς στο Μαϊάμι για τρεις ημέρες πριν από σχεδόν 30 χρόνια για το πάρτι των 37ων γενεθλίων της Μαντόνα. Του ανατέθηκε να φτιάξει ένα πιάτο που ονομάστηκε «σολομός της Μαντόνα» ενώ είχε προσλάβει διαφορετικούς σεφ για κάθε ένα από τα αγαπημένα της πιάτα.



«Διάλεξε διαφορετικό σεφ για κάθε συγκεκριμένο πιάτο που της αρέσει να τρώει. Εγώ ταξίδεψα αεροπορικών για να της μαγειρέψω αυτό που ονομάζω ‘σολομός Μαντόνα’» είπε. «Είναι ένας συγκεκριμένος τύπος σολομού και τον κόβουμε σαν πεταλούδα και τον βάζουμε με ψιλοκομμένο αγγούρι, χουρμάδες, καρύδια, μάραθο, χυμό λεμονιού, ελαιόλαδο και βασιλικό».



Το πιάτο που ζητούσε πάντα η βασίλισσα Ελισάβετ

Όσο για την βασίλισσα Ελισάβετ, γευμάτιζε συχνά στο ξενοδοχείο Savoy του Λονδίνου, όπου παρήγγειλε πάντα το ροδάκινο Melba, ένα επιδόρπιο με ροδάκινα, σάλτσα βατόμουρου και παγωτό βανίλια. Ο Σρόιτερ είπε ότι η βασίλισσα έμπαινε στο εστιατόριο με σωματοφύλακες και σκύλους ασφαλείας, και στη συνέχεια καθόταν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο όπου παρήγγειλε «επτά έως 10 τέτοια επιδόρπια» για την ίδια και τους καλεσμένους της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χοτ ντογκ του Karl Lagerfeld

Τέλος, ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Karl Lagerfeld είχε επισκεφθεί κάποτε το εστιατόριό του, όπου αντί να πάρει κάποιο από τα πιάτα του μενού, ζήτησε «αμερικανικό χοτ ντογκ με πατάτες τηγανιτές» μετά από μια επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη.

Το πιάτο αυτό δεν υπήρχε στον κατάλογο και όπως λέει ο σεφ: «Δεν ξέραμε τι να κάνουμε και έτσι πήγαμε στη γωνία, βρήκαμε τον τοπικό πωλητή χοτ ντογκ και αγοράσαμε 12 από όλα». Στην συνέχεια, όπως λέει, έστειλε έναν βοηθό σερβιτόρου στα McDonald’s να πάρει μερικές πατάτες πριν τα σερβίρει όλα στον Karl Lagerfeld, ο οποίος είπε ότι ήταν «το καλύτερο γεύμα που είχε φάει εδώ και πολύ καιρό».