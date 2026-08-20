Πού θα εγκατασταθούν Χάρι και Μέγκαν μόλις επιστρέψουν στη Βρετανία -Γιατί διάλεξαν τη συγκεκριμένη περιοχή - iefimerida.gr

Κάτοικοι Βρετανίας θα είναι ξανά σε λίγες ημέρες ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ με τα παιδιά τους.



Έξι χρόνια μετά τη ρήξη τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, οι Σάσεξ θα επιστρέψουν στη Βρετανία για να ζήσουν εκεί, μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

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Όπως έγραψε η Telegraph, ο Χάρι και η Μέγκαν «προβλέπεται να αναχωρήσουν από τις ΗΠΑ ως το τέλος του μήνα για να εγκατασταθούν σε ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, που θα βρίσκεται έξω από το Λονδίνο». Έχουν μάλιστα, εγγράψει τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ σε βρετανικά σχολεία, επομένως η μετακόμισή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, ώστε τα παιδιά να προλάβουν να ξεκινήσουν το σχολείο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.



Η είδηση έχει κυριαρχήσει στα βρετανικά – και όχι μόνο – μέσα ενημέρωσης, με τους πάντες να ψάχνουν να βρουν πού θα μείνουν, δεδομένου ότι το Φρόγκμορ Κότατζ, το οποίο τους είχε κάνει γαμήλιο δώρο η βασίλισσα Ελισάβετ και στο οποίο έκαναν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, δεν τους ανήκει πλέον, καθώς ο βασιλιάς τούς έκανε έξωση.

Δύο οι πιθανές τοποθεσίες διαμονής -Οι αναμνήσεις από το κτήμα των Σπένσερ

Σύμφωνα με το BBC, δύο είναι οι πιθανές τοποθεσίες που ενδέχεται να μετακομίσουν ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ: Το Κότσγουολντς και η περιοχή του Νορθάμπτον, κοντά στο οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ, εκεί όπου μεγάλωσε και αναπαύεται η πριγκίπισσα Νταϊάνα.



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Το κτήμα Άλθορπ, εκεί όπου μεγάλωσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Υπενθυμίζεται πως οι Σάσεξ μαζί με τα παιδιά τους πήγαν στο κτήμα των Σπένσερ κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πέρασαν χρόνο στο Άλθορπ, το σπίτι των παιδικών χρόνων της μητέρας του πρίγκιπα Χάρι, πριγκίπισσας Νταϊάνας. Το κτήμα αυτό αποτελεί την προγονική κατοικία της οικογένειας από το 1508.



Η Λίλιμπετ στο Άλθορπ

Και ο Άρτσι

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Γιατί πιο πιθανή επιλογή θεωρείται το ακριβοθώρητο Κότσγουολντς

Σύμφωνα όμως με τον βασιλικό δημοσιογράφο Τομ Σάικς, ο πιο πιθανός προορισμός του ζευγαριού είναι το Κότσγουολντς, λόγω της μακροχρόνιας σχέσης του δούκα με την περιοχή.



Σε δηλώσεις του στο κανάλι του στο YouTube, The Royalist, είπε: «Ο Χάρι ενδιαφέρεται πολύ για τα Κότσγουολντς – προφανώς είναι η περιοχή όπου μεγάλωσε. Γνωρίζει τους δρόμους εκεί γύρω και, κάτι πολύ σημαντικό, γνωρίζει τους παράδρομους. Γνωρίζει τις παμπ και εξακολουθεί να έχει πολλούς φίλους στην περιοχή».



Πιστεύει επίσης ότι η περιοχή θα μπορούσε να είναι μία από τις λίγες στη χώρα που θα προσέλκυαν και τη Μέγκαν Μαρκλ, λόγω του μεγάλου αριθμού εύπορων Αμερικανών που ζουν εκεί. Πολυτελή έπαυλη επίσης στην περιοχή διαθέτουν οι Μπέκαμ.



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«Είναι επίσης πιθανότατα το μοναδικό μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός Λονδίνου, όπου η Μέγκαν θα μπορούσε να γνωρίσει κάποιους πλούσιους ή πολύ εύπορους Αμερικανούς – γιατί, όπως γνωρίζουμε, η Μέγκαν δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους Άγγλους, έτσι δεν είναι; Δεν της άρεσε η εμπειρία της στην Αγγλία· θεωρούσε ότι οι άνθρωποι ήταν σνομπ, αγενείς, ρατσιστές και ότι δεν την καταλάβαιναν».



Πώς αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Αγγλία

Χάρι και Μέγκαν φαίνεται πως επηρεάστηκαν στην απόφασή τους να επιστρέψουν στην Αγγλία, από το τελευταίο τους ταξίδι στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ πήγαν τα παιδιά τους να συναντήσουν τον βασιλιά στην κατοικία του στο Χάιγκροουβ, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Σε αυτή την επίσκεψη στην Αγγλία, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τις θείες, τους θείους και τα ξαδέρφια τους, κάτι, που σύμφωνα με τη βασιλική ανταποκρίτρια του BBC Ντανιέλα Ρελφ, ήταν «σημαντικό.



«Εκτός από τον χρόνο που πέρασαν με τον βασιλιά στο Highgrove, λέγεται ότι ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, απόλαυσαν ιδιαίτερα τον χρόνο που πέρασαν με την οικογένεια της μητέρας του Χάρι, Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας. Το ταξίδι στην Ευρώπη, το οποίο περιλάμβανε και χρόνο στην Πορτογαλία, όπου διαθέτουν σπίτι ήταν "μια πραγματικά υπέροχη περίοδος" για την οικογένεια. Αυτό μετέτρεψε την πιθανότητα επιστροφής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο σε οριστική απόφαση», ανέφερε η βασιλική συντάκτρια.