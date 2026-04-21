Η Σαρλίζ Θερόν λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ Σαλαμέ σε 10 χρόνια! - iefimerida.gr

Η Σαρλίζ Θερόν απαντά για το AI στην τέχνη και υπερασπίζεται το θέατρο και άλλες μορφές τέχνης.

Η Σαρλίζ Θερόν, σε συνέντευξή της στους New York Times, τοποθετήθηκε αιχμηρά απέναντι στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μέλλον της τέχνης, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την αξία της ανθρώπινης παρουσίας.

Σύγκρουση απόψεων για το μέλλον της τέχνης

Η ηθοποιός χαρακτήρισε «απερίσκεπτες» τις απόψεις του Σαλαμέ, ο οποίος είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα μορφών τέχνης όπως το μπαλέτο και η όπερα στο σύγχρονο ψυχαγωγικό τοπίο, λέγοντας «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για το μπαλέτο ή την όπερα».

Η Θερόν υπογράμμισε ότι οι τέχνες αυτές δεν είναι απλώς παραδόσεις, αλλά ζωντανές εμπειρίες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν ψηφιακά.

Η παρέμβαση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις τέχνες

Η πιο έντονη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν η Σαρλίζ Θερόν δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ απερίσκεπτο σχόλιο. Σε 10 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ, αλλά δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο πάνω στη σκηνή που χορεύει ζωντανά». Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι «ο χορός είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει. Οι χορευτές είναι υπερήρωες», καθώς και ότι «δεν πρέπει να απαξιώνουμε άλλες μορφές τέχνης», θέτοντας έτσι στο επίκεντρο τα όρια της τεχνολογίας και τη μοναδικότητα της ανθρώπινης έκφρασης.

Ολόκληρη η απάντηση της Σαρλίζ Θερόν:

«Ο χορός είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Οι χορευτές είναι υπερήρωες. Αυτό που βάζουν το σώμα τους σε απόλυτη σιωπή. Ω, Θεέ μου, ελπίζω να τον συναντήσω κάποια μέρα. Αυτό ήταν ένα πολύ απερίσκεπτο σχόλιο για μια μορφή τέχνης, δύο μορφές τέχνης, που πρέπει να αναδεικνύουμε συνεχώς γιατί, ναι, δυσκολεύονται. Αλλά σε 10 χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του Τίμοθι, αλλά δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει ένα άτομο σε μια σκηνή που χορεύει ζωντανά. Και δεν πρέπει να περιφρονούμε άλλες μορφές τέχνης. Ο χορός με δίδαξε πειθαρχία. Με δίδαξε δομή. Με δίδαξε σκληρή δουλειά. Με δίδαξε να είμαι σκληρή. Είναι στα όρια της κακοποίησης. Υπήρξαν αρκετές φορές που είχα αιματολογικές λοιμώξεις από φουσκάλες που απλά δεν επουλώθηκαν ποτέ. Και δεν παίρνεις άδεια ούτε μια μέρα. Κυριολεκτικά μιλάω για αιμορραγία από τα παπούτσια σου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξασκείς κάθε μέρα, η νοοτροπία τού να μην τα παρατάς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, συνεχίζεις».

Υπενθυμίζεται η απάντηση -μέσω ανάρτησης- που είχε δώσει στον Τιμοτέ Σαλαμέ η Βασιλική Όπερα:

«Κάθε βράδυ στη Βασιλική Όπερα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για μπαλέτο και όπερα. Για τη μουσική. Για την αφήγηση ιστοριών. Για την απόλυτη μαγεία της ζωντανής παράστασης. Αν θέλετε να το ξανασκεφτείτε, @ tchalamet, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές.»

Αντιδράσεις και αντίκτυπος στον χώρο

Η τοποθέτηση της Σαρλίζ Θερόν ενίσχυσε τη δημόσια αντιπαράθεση που είχε ήδη ξεκινήσει, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο. Παράλληλα, οργανισμοί όπως το Royal Ballet and Opera κατέγραψαν αυξημένο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιες συζητήσεις μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για την προβολή των ζωντανών τεχνών.