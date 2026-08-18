Η Σαράποβα τους άφησε όλους άφωνους -Οι φωτογραφίες της από την Ελλάδα, χωρίς ίχνος φίλτρου - iefimerida.gr

Η Μαρία Σαράποβα έκανες τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα και εντυπωσίασε.

Η πρώην τενίστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών με το πιο φυσικό φως, χωρίς κανένα φίλτρο και συγκλόνισε από βόλτες, από την πισίνα, από το σπίτι, ακόμα και τη στιγμή που έκανε γυμναστική με πετσέτα στο πάτωμα ενώ φορούσε ρούχα για βόλτα, για γυμναστική αλλά και μαγιό και τα σχόλιά της γέμισαν με καλοπροαίρετα μηνύματα που έγραφαν πόσο όμορφη και λαμπερή είναι.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ