Σάρα Μισέλ Γκέλαρ: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του συζύγου της Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ - iefimerida.gr

Ο Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ έγινε το Σάββατο 49 ετών και η σύζυγός του, Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, του ευχήθηκε χρόνια πολλά.

Η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο τους.

Η 47χρονη πρωταγωνίστρια του «Buffy the Vampire Slayer» μοιράστηκε δύο ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από τον γάμο της το 2002, αποτυπώνοντας την ευτυχία που είχε ζήσει με τον αγαπημένο της την ιδιαίτερη εκείνη ημέρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γκέλαρ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ. Ο κόσμος ήταν πολύ τυχερός την ημέρα που γεννήθηκες, αλλά κανείς περισσότερο από εμένα (και τα παιδιά μας). Χαίρομαι που μεγαλώνουμε μαζί… και που πάντα θα έχεις ένα μικρό προβάδισμα!».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Σάρλοτ Γκρέις, 15 ετών, και τον Ρόκι Τζέιμς, 12 ετών.

Η Γκέλαρ και ο Πρινζ Τζούνιορ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «I Know What You Did Last Summer» το 1997 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα. Είναι μαζί τα τελευταία 22 χρόνια.