Συγκινεί η Σάντρα Μπούλοκ για τον θάνατο του συντρόφου της από ALS:«Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από ό,τι το σώμα του» - iefimerida.gr

Για την απώλεια του συντρόφου της μετά τη μάχη του με το ALS μίλησε ανοιχτά για πρώτη φορά η Σάντρα Μπούλοκ.

Η 62χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Smartless», των Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις, όπου μίλησε για την «τραυματική διάγνωση» που οδήγησε τον σύντροφό της Μπράιαν Ράνταλ στον θάνατο, σε ηλικία 57 ετών, τον Αύγουστο του 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο φωτογράφος έδωσε μια τριετή, ιδιωτική μάχη με την αμυοτροφική πλευρκή σκλήρυνση, γνωστή και ως νόσο του Λου Γκέριγκ.



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Ο Ράνταλ «μου ζήτησε να μην το αποκαλύψω» δήλωσε η Σάντρα Μπούλοκ στο podcast. «Δεν μου επιτρεπόταν να μιλήσω γι’ αυτό. Αυτή ήταν η επιθυμία του και προσπάθησα - τη σεβάστηκα», εξήγησε.



«Ξέρω γιατί μου ζήτησε να μην το κάνω», είπε, προσθέτοντας πως, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού, το γεγονός ότι κουβαλούσε μόνη της το «τεράστιο βάρος» της διάγνωσής του «με απομόνωσε στη διαδικασία».



Σάντρα Μπούλοκ: Άρχισα να τον πενθώ 4 χρόνια πριν πεθάνει

«Άρχισα να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει» πρόσθεσε η Σάντρα Μπούλοκ, λέγοντας ότι εκείνος «ήταν άρρωστος για το μισό διάστημα της σχέσης μας». «Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από ό,τι έφυγε το σώμα του» συνέχισε η ηθοποιός. «Δεν νομίζω ότι το αντιμετώπισα πραγματικά μέχρι αφού πέθανε, γιατί απλώς βρίσκεσαι σε έναν αδιάκοπο αγώνα».



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Αναφερόμενη στα συμπτώματα του Ράνταλ, χαρακτήρισε την ALS «μια διαδικασία αποκλεισμού που διαρκεί έναν χρόνο». Όπως εξήγησε, «συνεχίζεις να επιστρέφεις στους γιατρούς και σου δίνουν όλα αυτά τα ορόσημα, όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις – τεστ δύναμης λαβής, τεστ αναπνοής, όλα αυτά».



«Η ίδια η ασθένεια δεν με φοβίζει»

Η Μπούλοκ συνέχισε: «Πρέπει να κάνεις τα σχέδιά σου σιωπηλά. Και είμαι πολύ καλή στο να οργανώνομαι όταν υπάρχει ασθένεια», είπε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας της είχε «ατυχήματα» και η μητέρα της είχε καρκίνο. «Δεν με φοβίζει – η ίδια η ασθένεια δεν με φοβίζει. Μπορώ να δω και να αντιμετωπίσω σχεδόν οτιδήποτε. Όμως είχα δύο μικρά παιδιά που προσπαθούσαν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα ένα μικρό κορίτσι που έβλεπε τον Ράνταλ ως πατρική φιγούρα».

Η Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο, αδελφή της ηθοποιού, ήταν για ένα διάστημα το μόνο άτομο που γνώριζε για τη διάγνωση του Ράνταλ, σύμφωνα με την Μπούλοκ, μέχρι που εκμυστηρεύτηκε την κατάσταση σε φίλους, μεταξύ των οποίων η Τζένιφερ Άνιστον και η Αμάντα Άνκα, σύζυγος του Τζέισον Μπέιτμαν. «Όταν η σωματική ασθένεια συνδυάστηκε και με το ζήτημα της ψυχικής υγείας - και είναι κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν μιλούν…- ήταν ένας συνδυασμός τριών πραγμάτων που ήταν πραγματικά πολύ σκοτεινός».

Μετά τον θάνατό του, τον Αύγουστο του 2023, η οικογένεια του Ράνταλ είχε ανακοινώσει τότε ότι πέθανε «ήρεμα, έπειτα από τριετή μάχη με την ALS… Ο Μπράιαν επέλεξε από νωρίς να κρατήσει ιδιωτική την πορεία του με την ALS και όλοι εμείς που τον αγαπούσαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σεβαστούμε την επιθυμία του».