Η Σάντρα Μπούλοκ απέκτησε (επιτέλους) Instagram -Δείτε την πρώτη της ανάρτηση -Ποιοι διάσημοι την ακολούθησαν πρώτοι - iefimerida.gr



Η αγαπημένη ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock), αν και αντιστεκόταν, απέκτησε τελικά λογαριασμό στο Instagram, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Για την πρώτη της ανάρτηση, η 61χρονη σταρ μοιράστηκε ένα βίντεο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της επερχόμενης ταινίας της «Practical Magic 2» (Μαγικά Φίλτρα 2).

Η Μπούλοκ -με την επιστροφή της στον ρόλο της Sally Owens- φαίνεται να φτιάχνει κοκτέιλ μαργαρίτες, με τη λεζάντα «Κάπου τα μεσάνυχτα…»



Ο πρώτος της λογαριασμός στο Instagram απέκτησε πάνω από 4 εκατ followers σε μόλις πέντε ώρες από το άνοιγμά του.

Οι διάσημοι φίλοι της την καλωσόρισαν στον κόσμο του Instagram

Από τους πρώτους σταρ που ακολούθησαν τη Σάντρα Μπούλοκ ήταν η Τζένιφερ Ανιστον ( Jennifer Aniston), η Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) η Νικόλ Κίντμαν ( Nicole Kidman) και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ( Channing Tatum).

«Κάποιος που όλοι αγαπάμε πολύ μόλις μπήκε στο Instagram... Είναι χάλια! Θα το λατρέψεις...», έγραψε η Άνιστον στην κολλητή της φίλη.

Η Νικόλ Κίντμαν, συμπρωταγωνίστρια της Μπούλοκ στη νέα ταινία «Practical Magic», έγραψε: «Θα πιω μαργαρίτες μαζί σου όποτε θέλεις».

Η Ρις Γουίδερσπουν σχολίασε με ενθουσιασμό «Το IG (Instagram) μόλις βελτιώθηκε πολύ».

Η Μπούλοκ αρνούνταν για πολύ καιρό να ανοίξει λογαριασμό στα social media επικρίνοντας τους ψεύτικους λογαριασμούς που προσποιούνταν ότι ήταν η ίδια. «Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν συμμετέχω σε καμία μορφή μέσων κοινωνικής δικτύωσης», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πέρυσι στο People.