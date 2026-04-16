Ινδός γκουρού λέει ότι η καλύτερη συμβουλή για την ανατροφή των παιδιών είναι να σταματήσουμε να τα «ανατρέφουμε» - iefimerida.gr

﻿Ο Σάτγκουρου προκάλεσε συζητήσεις με βίντεο στο οποίο προτρέπει τους γονείς να αλλάξουν στάση, τονίζοντας ότι τα παιδιά χρειάζονται στήριξη και όχι έλεγχο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube, ο πνευματικός δάσκαλος υποστηρίζει ότι τα παιδιά «έρχονται μέσα από τους γονείς και όχι από αυτούς», επισημαίνοντας ότι δεν ανήκουν στον γονέα και ότι χρειάζονται κυρίως συντροφιά και όχι αυστηρή καθοδήγηση.

Σχέση γονέα και παιδιού

Ο Σάτγκουρου αμφισβητεί την κλασική αντίληψη της συνεχούς καθοδήγησης, σημειώνοντας ότι οι γονείς συχνά αισθάνονται την ανάγκη να ελέγχουν κάθε απόφαση του παιδιού τους. Όπως αναφέρει, αυτή η στάση δημιουργεί πίεση και όχι πραγματική υποστήριξη.

Απόρριψη της αυστηρής εξουσίας

Παράλληλα, θέτει υπό αμφισβήτηση την έννοια της γονεϊκής εξουσίας, τονίζοντας ότι το γεγονός πως οι γονείς «έφτασαν νωρίτερα στη ζωή» δεν τους δίνει δικαίωμα απόλυτης καθοδήγησης. Προτείνει μια πιο ισότιμη και υποστηρικτική σχέση μέσα στο σπίτι.

Το μήνυμα για την ανατροφή ως προνόμιο

Ο πνευματικός δάσκαλος περιγράφει την ανατροφή ως προνόμιο και όχι ως ιδιοκτησία. Όπως λέει, τα παιδιά δεν είναι «κατασκευή» των γονιών, αλλά άνθρωποι που περνούν μέσα από αυτούς, και γι’ αυτό χρειάζονται σεβασμό, αποδοχή και συναισθηματική ελευθερία.

Η τοποθέτησή του έχει προκαλέσει έντονο διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς άλλοι συμφωνούν με την ανάγκη για λιγότερο έλεγχο και περισσότερα υγιή πρότυπα και παραδείγματα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η πειθαρχία παραμένει βασικό στοιχείο της ανατροφής των παιδιών.