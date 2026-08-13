Γάμο στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027 ετοιμάζει η Αρίνα Σαμπαλένκα -Το εξώφυλλο στο «TIME» - iefimerida.gr

Εξώφυλλο στο αμερικανικό «ΤΙΜΕ» έγινε η Αρίνα Σαμπαλένκα,﻿ η οποία μίλησε για τη ζωή της, το τένις, τον πόλεμο, αλλά και τον γάμο της με τον Γιώργο Φραγκούλη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Αρίνα Σαμπαλένκα σχεδιάζει τον γάμο της με τον Γιώργο Φραγκούλη στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027. Επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια στα 32 της, με σκοπό να επιστρέψει προσωρινά στο τένις πριν αποκτήσει δεύτερο παιδί.

Η τενίστρια δηλώνει αντίθετη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, επιθυμώντας την ειρήνη, αλλά αποφεύγει να σχολιάσει τη σχέση της με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, κρατώντας αποστάσεις από το πολιτικό ζήτημα που έχει προκύψει.

Η Σαμπαλένκα αποκαλύπτει πως το τένις τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη μετά την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της. Θέλει να τη θυμούνται ως μαχήτρια εντός γηπέδου, αλλά και ως έναν ισορροπημένο άνθρωπο εκτός.

Η αθλήτρια εξηγεί ότι οι έντονες φωνές της στους αγώνες αποτελούν τρόπο εκτόνωσης της αρνητικής ενέργειας. Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι η συμμετοχή τρανς γυναικών σε γυναικεία αθλήματα δεν θα ήταν δίκαιη.

Η Νο1 τενίστρια στον κόσμο, με αφορμή το επικείμενο US Open, εξέφρασε την επιθυμία της να το κατακτήσει για ακόμα μία φορά, καθώς πλησιάζει η μέρα που θα επικεντρωθεί σε πιο οικογενειακές υποχρεώσεις.

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Όπως αποκάλυψε η Αρίνα Σαμπαλένκα, στα σχέδια και στις επιθυμίες της είναι να παντρευτεί του χρόνου τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα και να γίνει μητέρα.

Αρίνα Σαμπαλένκα: Οικογένεια και τένις

Όπως είναι γνωστό, ο Ελληνοβραζιλιάνος σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, της έχει κάνει πρόταση γάμου και η Λευκορωσίδα τενίστρια αναφέρει στο «TIME» πώς θα ήθελε να είναι η ζωή της τα επόμενα χρόνια.

Η Σαμπαλένκα είχε αναφερθεί στον Γιώργο Φραγκούλη μπροστά σε μια κατάμεστη αρένα στο Brisbane International, λέγοντας: «Ευχαριστώ τον φίλο μου. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα σε αποκαλέσω αλλιώς, σωστά;».

Ιδανικά, λέει, θα παντρευτούν στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2027. Θα ήθελε πολύ να κάνει οικογένεια στα 32 της και μετά να επιστρέψει στο τουρ για μερικές σεζόν πριν αποκτήσει δεύτερο παιδί. Αλλά αναφέρει την εκδοχή μιας παλιάς εβραϊκής παροιμίας: Ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. «Αυτό ακριβώς θέλω εγώ», λέει. «Αλλά ό,τι και να φέρει η ζωή, είμαι έτοιμη γι' αυτό».

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Ο Πούτιν και ο Λουκασένκο

Στη συνέχεια, το «TIME» περιγράφει το πώς την επηρέασε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που ξέσπασε το 2022.

«Η Σαμπαλένκα ήρθε σύντομα αντιμέτωπη με ένα άλλο πρόβλημα: η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από το έδαφος της Λευκορωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 προκάλεσε ρήγμα στο τουρνουά. "Κάποιοι από τους Ουκρανούς προπονητές μου έλεγαν πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά κακιασμένα πράγματα", λέει η Σαμπαλένκα. "Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ήταν τόσο τρομερό. Έτσι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι [με επηρέασε τόσο πολύ ψυχολογικά] και έκλαιγα υστερικά". Το Γουίμπλεντον απαγόρευσε τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων παικτών εκείνο το καλοκαίρι. Οι παίκτες από αυτές τις χώρες εξακολουθούν να μην αγωνίζονται υπό τη σημαία τους, και οι περισσότεροι Ουκρανοί παίκτες αρνούνται ακόμα να τους κάνουν χειραψία.

Η Σαμπαλένκα θέλει ειρήνη και δεν υποστηρίζει τον πόλεμο. "Κανείς δεν τον υποστηρίζει", λέει. "Είναι τόσο προφανές". Υποστηρίζει τον αυταρχικό πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν; "Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό", απαντά».

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Η Σαμπαλένκα μίλησε και για την εποχή που θα αποσυρθεί από το τένις: «Θέλω να με θυμούνται ως μαχήτρια στο γήπεδο, αλλά τόσο κουλ και διασκεδαστική εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να ισορροπείς. Δεν χρειάζεται να είσαι πλήρως, απόλυτα συγκεντρωμένος στα όνειρά σου. Μια μέρα μπορούν να σε καταστρέψουν».

Πριν από λίγα χρόνια ο πρώην σύντροφός της, Κονσταντίν Κολτσόφ, αυτοκτόνησε. Η Σαμπαλένκα προετοιμαζόταν για το Miami Open και παρά την άσχημη είδηση έπαιξε.

«Το τένις με έσωσε πραγματικά από την κατάθλιψη», λέει. «Προσπαθούσα να επικεντρωθώ στην προπόνηση, απλώς για να περνάω λιγότερο χρόνο με τον εαυτό μου στις σκέψεις μου. Έκλαιγα πολύ στην προπόνηση. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή στη ζωή μου».

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«Το βρήκα πολύ χρήσιμο να φωνάζω κάτι»

Εξήγησε ακόμα γιατί βγάζει όλο το πάθος και ζει έντονα τους αγώνες: «Όταν κρατάω αυτή την αρνητικότητα μέσα μου, συνεχίζει να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει. Σε καταστρέφει από μέσα, σε σημείο που δεν έχεις καμία ενέργεια και δύναμη να ανταγωνιστείς και να παλέψεις. Έτσι, το βρήκα πολύ χρήσιμο να φωνάζω κάτι. Πρέπει να το απελευθερώσω».

Για την είσοδο των τρανς στα γυναικεία αθλήματα ανέφερε: «Είναι προφανές ότι βιολογικά οι άνδρες είναι πολύ πιο δυνατοί από τις γυναίκες, οπότε νιώθω ότι δεν θα ήταν πραγματικά δίκαιο για τις γυναίκες να αγωνίζονται εναντίον βιολογικών ανδρών».

